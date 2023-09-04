Путин оценил время для завершения переговоров по газовому хабу в Турции

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции. РБК вел трансляцию встречи.

«Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу», — сказал Путин.

Российский президент предложил создать в Турции газовый хаб для поставок в Европу в октябре прошлого года. Он отметил, что это позволило бы возместить утраченный объем транзита по балтийским газопроводам «Северный поток» — они были взорваны в сентябре 2022 года.

Путин объяснил тогда, что Россия выбрала Турцию в качестве перевалочного пункта для поставок газа в Европу, так как работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно. Он отметил, что с Турцией работать проще, так как Эрдоган — «человек слова».

Турецкий президент поддержал идею и предложил разместить хаб во Фракии — северо-западной части республики, где находится Стамбул. В декабре прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о начале работ над проектом.

В начале апреля министр энергетики Турции Фатих Донмез рассказал, что правительство страны приняло первые законодательные решения, которые должны упростить работу нефтегазовых компаний в рамках газового хаба. В мае он заявил, что проект заработает в течение года.