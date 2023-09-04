branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (0) Инвестиции, 15:20 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,34 (0) Инвестиции, 15:20
Резников назвал цену одного дня боевых действий для Украины Политика, 15:29
В Бундестаге обвинили Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине Политика, 15:26
В Сочи закончились переговоры Путина и Эрдогана в составе делегаций Политика, 15:25
В Объединенных Арабских Эмиратах создали регулятора лотерей и игровых зон Политика, 15:22
Технологические решения для бизнеса: где и как их находить — четыре пути Pro, 15:21
Le Parisien узнала об ограблении квартиры звезды UFC во время его боя Спорт, 15:19
Мэр Донецка сообщил об обстреле двух районов города Политика, 15:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«ВТБ Мои Инвестиции» добавили Мосбиржу и «Группу Позитив» в топ-10 акций Инвестиции, 15:09
Аналитики зафиксировали рекордный рост доли деревянных домов в России Недвижимость, 15:04
Часть истребителя F-4 отвалилась и упала на автостоянку в Анкаре Политика, 15:03
LSE запустит блокчейн-платформу для торговли традиционными активами Крипто, 15:02
В «Аяксе» объяснили отказ от трансфера Сперцяна отношением к России Спорт, 14:56
Ракова рассказала о популярности открытых экскурсий по ГКБ имени Филатова Город, 14:55
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 14:55
Политика ,  
0 

Путин оценил время для завершения переговоров по газовому хабу в Турции

Путин выразил надежду на скорое завершение переговоров по газовому хабу в Турции
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции. РБК вел трансляцию встречи.

«Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу», — сказал Путин.

Российский президент предложил создать в Турции газовый хаб для поставок в Европу в октябре прошлого года. Он отметил, что это позволило бы возместить утраченный объем транзита по балтийским газопроводам «Северный поток» — они были взорваны в сентябре 2022 года.

Путин объяснил тогда, что Россия выбрала Турцию в качестве перевалочного пункта для поставок газа в Европу, так как работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно. Он отметил, что с Турцией работать проще, так как Эрдоган — «человек слова».

Турецкий президент поддержал идею и предложил разместить хаб во Фракии — северо-западной части республики, где находится Стамбул. В декабре прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о начале работ над проектом.

В начале апреля министр энергетики Турции Фатих Донмез рассказал, что правительство страны приняло первые законодательные решения, которые должны упростить работу нефтегазовых компаний в рамках газового хаба. В мае он заявил, что проект заработает в течение года.

Читайте на РБК Pro
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Как не ругать себя за ошибки: четыре совета

Путин оценил время для завершения переговоров по газовому хабу в Турции
Путин оценил время для завершения переговоров по газовому хабу в Турции

Теги
Персоны
Владимир Путин Турция Газовый хаб российский газ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
Материалы по теме
В Турции назвали сроки запуска газового хаба из России в Европу
Экономика
Кылычдароглу заявил о зависимости Турции от России из-за газового хаба
Политика
В Турции подтвердили начало работ по проекту газового хаба
Экономика