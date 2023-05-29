Эрдоган пообещал реализовать газовый хаб с Россией

Турция планирует ввести газовый хаб в эксплуатацию до конца 2023 года. Построить его предложил Путин, Эрдоган решил разместить его на северо-западе страны. Оппозиция видела в проекте риск увеличения газовой зависимости от Москвы

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Проект России и Турции по строительству газового хаба на территории последней будет выполнен, заявил президент Тайип Реджеп Эрдоган во время выступления перед сторонниками после победы на выборах главы государства. Об этом пишет Anadolu.

«Действительно, господин [Владимир] Путин еще раз поднял в своем поздравительном послании вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, была узловым регионом. Мы сделаем этот шаг вместе с ними, и Фракия станет центром», — сказал он.

Эрдоган также пообещал устранить проблемы, вызванные ростом цен и инфляцией, назвав их самыми актуальными темами на ближайшее время.

Соперник действующего президента Турции, Кемаль Кылычдароглу, критически относился к идее газового хаба, совместного с Россией. «Если сейчас Турция зависима от нее в энергоносителях на 30–40%, то с реализацией проекта создания хаба эта зависимость вырастет до 70–80%, и тогда эта зависимость будет полной», — пояснял политик.

Создать в Турции газовый хаб предложил президент России в прошлом октябре. По его мнению, это позволило бы компенсировать утраченный объем транзита по газопроводам «Северный поток» в Балтийском море, они были взорваны. Газовый хаб сделал бы Турцию ключевой страной для транзита газа из России в Европу, пояснял Путин. Турецкий президент с его инициативой согласился и предложил разместить хаб во Фракии на северо-западе республики, в этом регионе находится Стамбул.

В мае этого года министр энергетики Турции Фатих Донмез рассказал, что хаб заработает в течение года.



