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Экономика ,  
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Миллер объявил о начале работы над проектом газового хаба в Турции

Глава «Газпрома» Алексей Миллер: Анкара и Москва начали работу над газовым хабом в Турции
«Газпром» GAZP ₽162,89 -0,72% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Анкара и Москва приступили к практической реализации проекта газового хаба в Турции, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.

«Сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», — сказал Миллер.

По его словам, газовый хаб поможет обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.

Создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу 12 октября предложил президент России Владимир Путин. Он предложил перенаправить топливо, которое ранее поставлялось в ЕС по газопроводу «Северный поток», через Турцию.

Россия поставляет газ в Турцию по двум газопроводам, которые проходят по дну Черного моря. По «Голубому потоку» (мощность — 16 млрд куб. м в год) газ поставляется только на турецкий рынок. Половина мощностей второго газопровода — «Турецкий поток» (15,75 млрд из 31,5 млрд куб. м) — используется для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу Путина. Стороны поручили профильным ведомствам начать проработку этого вопроса, уточнил он. Подходящим местом для строительства газового хаба Эрдоган назвал Фракию (северо-западная часть Турции, там находится Стамбул).

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Вице-премьер Александр Новак рассказал 23 декабря, что участниками проекта могут стать и другие страны, которые поставляют газ в Южную Европу. Среди них он перечислял Алжир, Азербайджан и Катар. Решения по газовому хабу будут приняты в течение 2023 года, уточнял он.

Цена на газ в Турции, по словам Новака, будет формироваться рыночным способом, альтернативным тому, что сейчас используется на самом ликвидном хабе в Европе — нидерландском TTF и других торговых площадках. Там «зачастую мы видим, что непонятно как формируется цена, работают боты, которые активно участвуют в торговле, и цены иногда носят необъективный характер», утверждал вице-премьер.

Миллер объявил о начале работы над проектом газового хаба в Турции
Миллер объявил о начале работы над проектом газового хаба в Турции

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