Путин объяснил идею газового хаба в Турции

Тема газового хаба в Турции, который обеспечит поставки российского газа в Европу, остается на повестке дня, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции после саммита Россия-Африка.

По его словам, проект подразумевает не хранение больших объемов газа, а создание электронной торговой площадки.

Отвечая на вопрос журналистов о том, поедет ли Путин в Турцию в августе, он заявил, что договорился о встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом: «Или я поеду, или он приедет».

Материал дополняется