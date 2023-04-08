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Власти Турции приняли первые законы по газовому хабу

Министр энергетики Турции Донмез: приняты первые законы в контексте газового хаба
Фото: Zheng Siyuan / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС
Фото: Zheng Siyuan / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что правительство страны приняло первые законодательные решения, которые должны упростить работу нефтегазовых компаний в рамках газового хаба. Об этом он сказал в интервью CNN Turk.

«У нас была возможность стать важным торговым центром в странах Восточной Европы. Мы предприняли такие шаги. Когда наш президент одобрит закон, принятый парламентом, будут использоваться новые правовые нормы», — заявил Донмез.

Министр отметил, что Турция стремится стать центром торговли газом, который в итоге будет продаваться европейским странам. Донмез рассказал, что в 2022 году стране удалось добиться увеличения мощностей в Силиври, где находится одноименное подземное газохранилище. Донмез ранее говорил, что оно станет важным элементом инфраструктуры для будущего газового хаба.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу, если будет заинтересованность потенциальных покупателей. В январе Турция приступила к работам по предложенному Москвой проекту газового центра. «Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет, где есть предложения», — говорил тогда Донмез.

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