Зеленский: еще два судна прошли через временный коридор в Черном море

Зеленский заявил о проходе двух судов через коридор в Черном море

Два судна прошли через временный коридор для торговых судов в Черном море, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Еще два судна успешно прошли через наш временный черноморский зерновой коридор. <...> Благодарю всех наших портовиков и всех, кто обеспечивает безопасное функционирование коридора », — написал Зеленский.

1 сентября Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что из порта Южный в 30 км от Одессы вышли два судна, которые находились в порту с 22 и 16 февраля прошлого года. Anna-Theresa (под флагом Либерии) и Ocean Courtesy (Маршалловы Острова) двинулись по временному коридору в направлении Босфора. Суда перевозили 56 тыс. тонн чугуна и 172 тыс. тонн железорудного концентрата.

Украина запустила временный коридор в Черном море 15 августа. Собственный морской маршрут в сторону Босфора Киев предложил в обращении к Международной морской ассоциации (IMO), которая признает право страны на свободное торговое судоходство. Первыми (16 и 27 августа) по коридору прошли контейнеровозы Joseph Schulte и балкер Primus.

Joseph Schulte стал первым судном, вышедшим из порта Одессы после окончания зерновой сделки. Это соглашение Россия и Украина заключили по отдельности при посредничестве Турции и ООН в июле прошлого года. Сделка включала две части — черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Россия приостановила участие в зерновой сделке месяц назад, 17 июля. Москва заявила, что вторая часть сделки, которая касалась снятия ограничений с российского экспорта, не выполнена. В Кремле обещали вернуться к соглашению при выполнении условий, в частности после отмены ограничений на перестрахование судов.

После выхода из сделки Минобороны России заявило, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства. Власти Украины объявили о зеркальных мерах в отношении всех судов, следующих в российские порты.