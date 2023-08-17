Минобороны Турции назвало главную проблему судов с зерном в Черном море

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После того как зерновая сделка перестала действовать, возникла проблема с безопасным подходом судов с зерном к турецким черноморским проливам. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

«Проблема заключается в том, как коммерческие суда могут безопасно подойти к турецким проливам в условиях конфликта. Каких-либо проблем с тем, чтобы суда подходили к турецким проливам для прохода через них, нет», — сказал собеседник канала.

Так он прокомментировал данные украинского Министерства инфраструктуры о том, что из порта Одессы впервые со дня окончания действия зерновой сделки 17 июля вышло судно — контейнеровоз Joseph Schulte. Корабль следует под флагом Гонконга в сторону Босфора по установленному Украиной для гражданских судов временному коридору, сообщал глава ведомства Александр Кубраков. Судно везет более 30 тыс. т груза.

Турецкая сторона предпринимает усилия для возобновления действия соглашения о зерновом коридоре, и не ведет «никакой другой работы», сказал один из источников издания. Анкара следит за действиями других стран в вопросе организации альтернативных маршрутов для перевозки зерна по Черному морю, заключил он.

Турция будет пропускать суда, идущие с Украины через Босфор, если они достигнут пролива, передает телеканал Haber Global в X (ранее — Twitter) со ссылкой на источники в Минобороны Турции. «Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось с Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы», — сказал каналу один из источников.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года. Она включала две части — черноморскую зерновую инициативу для Украины и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Россия приостановила участие в зерновой сделке месяц назад, 17 июля. Москва заявила, что вторая часть сделки, которая касалась снятия ограничений с российского экспорта, не выполнялась. В Кремле обещали немедленно вернуться к выполнению соглашения при выполнении условий, в частности после переподключения Россельхозбанка к международной системе SWIFT, отмены ограничений на страхование и перестрахование судов.

После выхода из сделки Минобороны России заявило, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства. Власти Украины объявили о зеркальных мерах в отношении всех судов, следующих в российские порты.