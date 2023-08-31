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Суд над Трампом ,  
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Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы

Экс-президент США Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы
Сюжет
Суд над Трампом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своей невиновности по обвинениям, предъявленным ему по делу о вмешательстве в выборы главы государства в штате Джорджия в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебный документ.

Трамп в четвертый раз не признал себя виновным по уголовным обвинениям, которые ему предъявили с момента его ухода с должности президента США. Несколько человек, которых также обвиняют по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии, в том числе экс-адвокат избирательного штаба Трампа Сидни Пауэлл, тоже не признали вину. 

Против Трампа, который намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году, выдвинуты четыре обвинения. В начале августа он заявил, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы. Политика подозревают:

  • в подлоге финансовой документации (компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни, например, одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это было отражено как расход на оплату юридических услуг);
  • хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов;
  • сговоре после президентских выборов 2020 года, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года;
  • попытке отменить его поражение на тех же выборах в Джорджии.

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
Фотогалерея 

25 августа Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) и провел там около 20 минут под формальным арестом. Полицейские измерили его рост и вес, сняли отпечатки пальцев и сделали магшот (тюремное фото), после чего отпустили под залог в $200 тыс. Сам политик после ареста заявил: «Неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого». Суд назначил рассмотрение по существу дела о попытке отменить результаты выборов на 4 марта 2024 года.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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