Трамп после обвинения в попытке отмены выборов заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

Экс-президента официально обвинили в попытке отменить результаты выборов 2020 года. «Коррумпированное Министерство юстиции Кривого Джо вновь незаконно выдвинуло обвинения вашему покорному слуге», — написал он сторонникам

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы по предъявленным обвинениям, пишет The Hill.

«Коррумпированное Министерство юстиции Кривого Джо вновь незаконно выдвинуло обвинения вашему покорному слуге», — написал он в электронном письме своим сторонникам.

1 августа Трампа официально обвинили в попытке отменить результаты выборов 2020 года. Он должен явиться в суд 3 августа.

Обвинение, выдвинутое спецпрокурором Джеком Смитом, содержит четыре пункта: сговор с целью нарушения прав граждан; сговор с целью обмана правительства; воспрепятствование официальным процедурам и сговор с этой целью. Экс-президент вознамерился остаться у власти после выборов и «распространял ложь», утверждая, что он их выиграл, говорится в тексте обвинения.

Команда Трампа назвала это очередной попыткой вмешательства в президентские выборы 2024 года, в которых тот собирается участвовать.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий (здание конгресса), требуя отменить результаты президентских выборов, на которых тот уступил Джо Байдену. В ходе беспорядков погибли несколько человек. Трамп отрицает свою причастность. Перед штурмом экс-президент выступил на митинге в Вашингтоне. Он отказывался признавать поражение на выборах, утверждал, что голоса были украдены, и призывал сторонников к борьбе. После этого толпа направилась к Капитолию, где конгресс должен был зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и утвердить победу Байдена. Часть сторонников ворвалась в здание, заседание было сорвано. Позднее Трамп осудил штурм. Он утверждал, что мог остановить толпу, но ему не дали. «Я сказал, что собираюсь пойти вместе с толпой. Но они не отпустили меня. Думаю, если бы я спустился туда, я бы не дал людям сделать что-нибудь плохое», — уверял бывший американский лидер. Байден обвинил его в подстрекательстве. За год были арестованы более 700 человек, около 70 из них были осуждены.

Это третье из обвинений, выдвинутых против Трампа. Еще одно дело против него связано с фальсификацией отчетности о платеже в размере $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс, а другое — с хранением секретных документов в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.