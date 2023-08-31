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Трамп назвал США «банановой республикой» под властью «бандитов-фашистов»

Трамп: США становятся «банановой республикой» под властью «бандитов-фашистов»
Сюжет
Суд над Трампом

Соединенными Штатами руководят «бандиты-фашисты», страна под их управлением превращается в «банановую республику». Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в видеообращении на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Америка становится банановой республикой. Так происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Темные времена в жизни Америки», — сказал он.

Президент США Джо Байден, по словам Трампа, «отсутствует разумом», а американская администрация применяет «фашистский» стиль управления государством.

Трамп намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году, он начал предвыборную кампанию. Экс-президент не раз критиковал Байдена и деятельность его администрации. Свое заявление президент сделал после того, как ему были предъявлены обвинения по четырем пунктам:

  • в подлоге финансовой документации (компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни, например одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это было отражено как расход на оплату юридических услуг);
  • хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов;
  • сговоре после президентских выборов 2020 года, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года;
  • попытке отменить его поражение на тех же выборах в Джорджии.

Всего, по словам самого Трампа, ему грозит 561 год лишения свободы. Обвинения против себя экс-президент называл политическими и заявлял, что «не сделал ничего плохого».

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25 августа Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) и провел там около 20 минут под формальным арестом. Полицейские измерили его рост и вес, сняли отпечатки пальцев и сделали магшот (тюремное фото), после чего отпустили под залог в $200 тыс.

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Дональд Трамп

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Джозеф Байден

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