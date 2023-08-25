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Трамп рассказал о своих ощущениях в тюрьме

Fox News: Трамп рассказал о своих ощущениях в тюрьме
Сюжет
Суд над Трампом
Трамп пробыл в тюрьме всего 20 минут, пока его не выпустили под залог, но этого экс-президенту хватило, чтобы почувствовать себя «неуютно». Все обвинения он отрицает
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп назвал «неприятными» ощущения, которые он испытал после ареста, когда полиция делала его магшот — тюремное фото, передает Fox News.

«Неприятное чувство — особенно когда ты не сделал ничего особенного», — отозвался Трамп о своем аресте и фотографировании.

Экс-президент рассказал, что сотрудники правоохранительных служб штата Джорджия «настаивали» на том, чтобы сделать магшот Трампа.

«Все дело во вмешательстве в выборы. Все это происходит благодаря Вашингтону, Министерству юстиции и мошеннику Джо Байдену — ничего подобного никогда раньше в нашей стране не происходило... [В Соединенных Штатах] дела идут ужасно, но сейчас дела идут еще хуже, потому что мы стали страной третьего мира», — цитирует Fox слова Трампа.

Власти штата Джорджия обвиняют Трампа во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году: экс-президент отрицал свой проигрыш Байдену и требовал отменить результаты голосования в этом штате. Один из пунктов обвинения касается телефонного звонка в январе 2021 года, когда Трамп предлагал госсекретарю-республиканцу Джорджии Брэду Раффенспергеру помочь «найти 11 780 голосов».

Трамп должен был явиться в правоохранительные органы Джорджии до 25 августа, что он и сделал. Чиновники в округе Фултон подчеркивали, что будут обращаться с Трампом как с любым другим обвиняемым. Магшот сделали и остальным обвиняемым по делу Трампа, в том числе бывшему мэру Нью-Йорка и адвокату экс-президента Рудольфу Джулиани. Трамп пробыл в тюрьме около 20 минут, после чего его освободили под залог $200 тыс.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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