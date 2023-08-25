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Трампа отпустили под залог после короткого ареста

Трампа отпустили под залог в размере $200 тыс. после короткого ареста
Экс-президент США находился в тюрьме округа Фултон в Джорджии около 20 минут. Его отпустили под залог в $200 тыс. Власти Джорджии обвиняют Трампа во вмешательстве в президентские выборы в штате в 2020 году.
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Экс-президента США Дональда Трампа арестовали, после чего отпустили под залог, следует из данных на сайте тюрьмы округа Фултон. 

Сумма залога составила $200 тыс. Он находился в тюрьме около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте, сообщает CNN.

Власти Джорджии обвиняют Трампа во вмешательстве в президентские выборы в штате в 2020 году. Трамп отрицал свой проигрыш действующему президенту страны Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в этом штате. В частности, один из пунктов обвинения — телефонный звонок в январе 2021 года, во время которого Трамп предлагал госсекретарю-республиканцу Джорджии Брэду Раффенспергеру помочь «найти 11 780 голосов».

О том, что Трамп может сдаться под арест в Фултонскую тюрьму 24 или 25 августа, CNN сообщал со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

Телеканал со ссылкой на судебные документы сообщал, что адвокаты экс-президента встретились с представителями офиса окружного прокурора Фултона. После этих переговоров, по информации CNN, экс-президент согласился на освобождение под залог в размере $200 тыс. и другие условия. 

Сам Трамп объяснял требование такого залога, которое выдвинула прокурор округа Фултон в Атланте Фэни Уиллис, ее опасениями, что он сбежит от следствия и суда в Россию.

«Она посчитала, что я сбегу, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию, Россию, Россию, где буду делить золотой люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит», — писал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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The Hill со ссылкой на судебные документ сообщал, что Трампу запрещено «запугивать» других подозреваемых или свидетелей по делу, а также использовать «косвенные угрозы любого характера», в том числе путем размещения постов в соцсетях. 
 

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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