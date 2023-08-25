Полиция показала снимок Трампа при аресте

Трамп решил не улыбаться для «вызывающего» вида на тюремном снимке, выяснил CNN. Полицейские измерили его рост и вес, сняли отпечатки пальцев, после чего отпустили под залог в $200 тыс. Трамп назвал ситуацию пародией на правосудие

Дональд Трамп (Фото: Fulton County Sheriff’s Office / Reuters)

Офис шерифа округа Фултон опубликовал снимок при аресте (магшот) бывшего президента США Дональда Трампа. Он стал первым среди всех президентов страны, у которого есть магшот.

Трамп намеренно решил не улыбаться, чтобы выглядеть на снимке «вызывающе», рассказали CNN источники в команде политика. Приближенные экс-президента обсуждали процесс фотографирования до его визита в тюрьму.

Трамп во время ареста прошел стандартную процедуру: сдал отпечатки пальцев, сфотографировался и взвесился (97,5 кг), полицейские измерили его рост (1,9 м). Это уже четвертый раз, когда Трамп сдается после предъявления уголовных обвинений. После предыдущих обвинительных заключений власти не делали и не публиковали магшоты Трампа, признавая, что нет необходимости в специальной карточке для бывшего президента США. Эти снимки призваны помочь властям идентифицировать обвиняемого и найти его в случае побега. В таких случаях фотографии передаются полиции и даже в СМИ для поимки беглеца.

Бывший представитель Трампа в Белом доме Хоган Гидли обещал в апреле, что магшот экс-президента будет «самой мужественной, самой маскулинной и самой красивой фотографией всех времен», однако в тот раз снимок делать не стали.

Однако чиновники в округе Фултон подчеркнули, что будут обращаться с Трампом как с любым другим обвиняемым. Магшот сделали и остальным обвиняемым по делу Трампа, в том числе бывшему мэру Нью-Йорка и адвокату экс-президента Рудольфу Джулиани.

Фото: Fulton County Sheriff’s Office / Reuters

Он провел в фултонской тюрьме 20 минут, после чего вышел под залог в $200 тыс. «То, что здесь произошло, является пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого, и все это знают», — сказал Трамп после освобождения.

Он критиковал и само требование залога, пошутив, что прокурор округа Фултон в Атланте Фэни Уиллис опасается его побега в Россию. «Она посчитала, что я сбегу, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию, Россию, Россию, где буду делить золотой люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит», — говорил бывший президент США.

В этот раз Трампу вменяют более чем дюжину обвинений, связанных с возможным вмешательством в результаты президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году. Трамп отрицал свой проигрыш действующему президенту страны Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в этом штате. В частности, один из пунктов обвинения — телефонный звонок в январе 2021-го, во время которого Трамп предлагал госсекретарю-республиканцу Джорджии Брэду Раффенспергеру помочь «найти 11 780 голосов».

