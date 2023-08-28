Политика ,
0
Процесс над Трампом по делу о штурме Капитолия начнется 4 марта 2024 года
Процесс над Трампом по делу о штурме Капитолия начнется 4 марта 2024 года
Штурм Капитолия, Вашингтон (США), 6 января 2021 г.
Рассмотрение по существу дела против 45-го президента США Дональда Трампа о попытке отменить результаты выборов 2020 года начнется в суде 4 марта 2024 года, сообщает агентство Associated Press.
Окружной судья США Таня Чуткан отклонила ходатайство защиты о переносе судебного разбирательства на апрель 2026 года. Также она не согласилась с предложение обвинения начать процесс в январе 2024 года.
Чуткан дала понять обеим сторонам, что она не считает ни одно из предложений приемлемым, отмечает агентство.
Материал дополняется