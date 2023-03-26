Трамп заявил, что США превратились в «банановую республику»

Среди основных проблем в США Трамп выделил вопросы защиты границ, избирательной системы и превращения правоохранительных органов в политическое оружие

Бывший президент США Дональд Трамп (Фото: Zuma / ТАСС)

США превратились в «банановую республику» при текущей администрации президента Джо Байдена. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге сторонников в Техасе.

«Банановая республика третьего мира — вот во что мы [США] превратились», — заявил он (цитата по The Epoch Times).

Среди наиболее острых проблем США Трамп выделил вопросы защиты границ, избирательной системы и превращения правоохранительных органов в политическое оружие.

Ранее, в 2021 году, Трамп критиковал действующую в США систему голосования, призывая навести в ней порядок. «В противном случае мы упустим нашу страну, скоро это будет банановая республика, страна третьего мира», — предупредил Трамп. Он также обратил внимание на другие проблемы Вашингтона, в том числе ситуацию на границе.

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