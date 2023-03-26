Трамп заявил, что США превратились в «банановую республику»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Торнадо в Миссисипи и Алабаме унесли жизни 26 человек Общество, 04:15
Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем Политика, 04:03
Мурашко сообщил о механизмах для предотвращения дефицита лекарств Общество, 03:42
Кадыров посетил расположение полка «Север» Политика, 03:15
Трамп заявил, что США превратились в «банановую республику» Политика, 03:06
Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу Политика, 02:51
Bloomberg оценил потери венчурного рынка из-за краха SVB Финансы, 02:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Между орбитами Земли и Луны пролетит огромный астероид Технологии и медиа, 02:19
«Роскосмос» начал прорабатывать возможность изучения Марса без ЕКА Технологии и медиа, 01:49
В США не увидели причин для изменения ядерных сил из-за планов России Политика, 01:30
США вернули Греции монету времен Юлия Цезаря с Брутом на аверсе Общество, 01:09
Чемпион лиги Нурмагомедова нокаутировал чемпиона мира по ММА Спорт, 01:01
Брюссель и Берлин договорились о будущем топлива в автомобилях Технологии и медиа, 01:00
В Федерации фразой «рассчитывали на большее» подвели итоги ЧМ по боксу Спорт, 00:59
Политика ,  
0 

Трамп заявил, что США превратились в «банановую республику»

Трамп: США превратились в «банановую республику»
Среди основных проблем в США Трамп выделил вопросы защиты границ, избирательной системы и превращения правоохранительных органов в политическое оружие
Бывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп (Фото: Zuma / ТАСС)

США превратились в «банановую республику» при текущей администрации президента Джо Байдена. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге сторонников в Техасе.

«Банановая республика третьего мира — вот во что мы [США] превратились», — заявил он (цитата по The Epoch Times).

Среди наиболее острых проблем США Трамп выделил вопросы защиты границ, избирательной системы и превращения правоохранительных органов в политическое оружие.

Ранее, в 2021 году, Трамп критиковал действующую в США систему голосования, призывая навести в ней порядок. «В противном случае мы упустим нашу страну, скоро это будет банановая республика, страна третьего мира», — предупредил Трамп. Он также обратил внимание на другие проблемы Вашингтона, в том числе ситуацию на границе.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Дональд Трамп США
Материалы по теме
Буш после штурма Капитолия сравнил США с банановой республикой
Политика
Саудовская Аравия призвала Канаду не считать ее «банановой республикой»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter