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Суд над Трампом ,  
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Трамп назвал обвинения против него мошенническими

Экс-президент США Трамп назвал уголовные дела против него мошенническими
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Суд над Трампом

Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп назвал объявленные против него обвинения мошенническими. Об этом он заявил в интервью радиоведущему Гленну Беку на его YouTube-канале.

Ведущий спросил у Трампа, сможет ли политик, если его посадят в тюрьму, вести оттуда избирательную кампанию.

«Я не думаю, что это когда-нибудь произойдет. Каждое дело — это мошенничество», — ответил экс-президент.

Против Трампа, который намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году, выдвинуты четыре обвинения. В начале августа он заявил, что по всем предъявленным обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы. Политика подозревают:

  • в подлоге финансовой документации (компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни, например одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это было отражено как расход на оплату юридических услуг);
  • хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов;
  • сговоре после президентских выборов 2020 года, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года;
  • попытке отменить его поражение на тех же выборах в Джорджии.

25 августа Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) и провел там около 20 минут под формальным арестом. Полицейские измерили его рост и вес, сняли отпечатки пальцев и сделали магшот (тюремное фото), после чего отпустили под залог в $200 тыс. Сам политик после ареста заявил: «Неприятное чувство — особенно, когда ты не сделал ничего плохого».

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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