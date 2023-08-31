РПЦ осудила закрытие Киево-Печерской лавры для учащихся духовной академии

Русская православная церковь (РПЦ) выразила протест из-за запрета преподавателям и студентам Киевской духовной академии посещать учебные корпуса на территории Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в сообщении на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Русская православная церковь заявляет «решительный протест против изгнания Киевской духовной академии из стен Свято-Успенской Киево-Печерской лавры», сказано в заявлении. «Обращаемся к международным правозащитным организациям, мировому православному научно-богословскому сообществу, религиозным и светским учебным заведениям всего мира с призывом выступить в защиту старейшего православного учебного заведения Восточной Европы и предпринять возможные шаги в его поддержку», — добавили в РПЦ.

Ранее, 26 августа, пресс-служба Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) сообщила, что Министерство культуры Украины закрыло доступ на территорию Киево-Печерской лавры для студентов, преподавателей и сотрудников учебного заведения. Ведомство направило академии письмо, в котором говорилось, что преподаватели, студенты и сотрудники Киевских духовных школ приравниваются к посетителям лавры. Последним доступ на территорию монастыря, в том числе в корпуса академии, запрещен с 11 августа.

Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры начался осенью прошлого года. В лавре, а также в ряде храмов Украинской православной церкви (УПЦ), которая занимала в монастыре помещения, прошли обыски. Служба безопасности Украины (СБУ) поясняла, что проводит контрразведывательные мероприятия, направленные на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб».

В начале марта заповедник «Киево-Печерская лавра» решил расторгнуть договор с УПЦ об аренде помещений и предписал священнослужителям освободить их. Монахам разрешили остаться в лавре, если те перейдут в Православную церковь Украины (ПЦУ), которую РПЦ считает неканонической. В начале июня от священнослужителей вновь потребовали покинуть лавру, 10 августа суд разрешил выселить их. 15 августа полиция провела штурм Киево-Печерской лавры.

УПЦ относилась к Московскому патриархату (в мае 2022 года УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости»). Российский МИД называл действия украинских властей в отношении лавры «нелегитимным и безнравственным поступком» и заявлял, что они направлены на «раскол православия».