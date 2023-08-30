США предупредили о новых санкциях против КНДР и России из-за военных контактов

США предупредили о новых санкциях против КНДР и России

США намерены ввести новые санкции против России и КНДР из-за наращивания этими странами военно-технического сотрудничества, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Данные американской разведки показывают, что переговоры между Москвой и Пхеньяном о поставках оружия и других материалов «активно продвигаются», заявил представитель американской администрации. Сейчас, по словам Кирби, стороны обсуждают поставки «значительного количества и нескольких типов» оружия. Также ведутся переговоры о поставках сырья, которое позволило бы увеличить производственный потенциал российской оборонной промышленности, заявил он.

Любая подобная сделка, касающаяся поставок оружия, будет заключена в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, подчеркнул представитель Белого дома.

«Мы продолжаем внимательно следить за этой ситуацией. И мы призываем КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и соблюдать взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать оружие России», — добавил он (цитата по Politico).

При этом Кирби отметил, что пока США не видели признаков, подтверждающих поставки оружия из Северной Кореи в Россию. Ранее Белый дом утверждал, что оружие из КНДР поставлялось «ЧВК Вагнер».

«Мы предпринимаем конкретные действия, <...> вводя санкции против физических и юридических лиц, способствующих сделкам по продаже оружия между этими двумя странами», — заключил Кирби (цитата по ТАСС).

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу посетил Пхеньян. Глава российского Минобороны встретился с северокорейским коллегой Кан Сун Намом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Шойгу присутствовал на параде, на котором КНДР продемонстрировала межконтинентальные баллистические ракеты и новейшие разведывательные беспилотники. Госдеп США связал этот визит с вопросом поставок оружия.

Ким Чен Ын в беседе с Шойгу заверил его, что Пхеньян готов расширять военное сотрудничество с Москвой.

США в середине августа ввели санкции против трех компаний из России, Казахстана и Словакии, которые подозревают в посредничестве в торговле оружием между Россией и КНДР.

Посол России в КНДР Александр Мацегора называл обвинения США о поставках оружия Северной Кореей для ЧВК «Вагнер» ложными.