branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 105,66 (-0,91) Инвестиции, 17:23 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 96,7 (-0,72) Инвестиции, 17:23
В Крыму арестовали мужчину, угрожавшего сжечь человека за кепку с Z Политика, 20:21
Разбор завалов после взрыва в Махачкале. Видео Общество, 20:14
ФАС рассмотрит жалобу на высокие тарифы перевозки рыбы во время путины Экономика, 20:08
Власти Зернограда в Ростовской области сообщили о диверсии на водоводе Общество, 19:47
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
Даниил Медведев легко выиграл первый матч на «Мастерсе» в Цинциннати Спорт, 19:34
ЦБ отменил для банков ограничения на предельную стоимость кредитов Финансы, 19:33
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Касаткина победила сменившую гражданство россиянку на турнире в США Спорт, 19:24
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 19:22
Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России Политика, 19:19
Лучшая шахматистка России вышла в финал Кубка мира Спорт, 19:15
Компании из России, Казахстана и Словакии попали под санкции США по КНДР Политика, 19:15
Финляндия перенесла сдачу пробного участка забора на границе с Россией Политика, 19:13
Умер бывший глава департамента судейства РФС Андрей Будогосский Спорт, 19:05
Война санкций ,  
0 

Компании из России, Казахстана и Словакии попали под санкции США по КНДР

США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за связи с КНДР
Сюжет
Война санкций
США добавили в санкционный список за связи с КНДР компании из России, Казахстана и Словакии, которые, как считает Вашингтон, связаны с гражданином Словакии, пытавшимся посредничать в торговле оружием между Россией и КНДР
Здание Минфина США
Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США внесли в санкционный список, связанный с КНДР, четыре юрлица и одного человека, сообщает управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Среди попавших под санкции значатся три организации, которые Вашингтон связывает с ранее вошедшим в список Ашотом Мкртычевым:

  • Defence Engineering, зарегистрированная в Казахстане;
  • ООО «Верус», зарегистрированное в России (по данным сервиса «РБК Компании», Мкртычев является его учредителем);
  • Versor, зарегистрированная в Словакии (согласно информации на сайте, занимается торговлей оборонной продукцией.

Мкртычев — гражданин Словакии азербайджанского происхождения — попал под санкции США в конце марта. В Вашингтоне его обвинили в попытке посредничества в сделках по продаже оружия между Россией и Северной Кореей. Также с начала августа он находится в санкционном списке Великобритании за аналогичные действия. Мкртычев отрицал посредничество в торговле вооружениями между Россией и КНДР.

Также под санкции попали гражданин Ливии и зарегистрированная там Национальная ассоциация по охране и развитию лесов, окружающей среды и здоровья животных «Зеленые без границ», которых США считает связанными с шиитской группировкой «Хезболла» (Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Израиль, Лига арабских государств и частично ЕС считают ее террористической организацией. В России движение таковым не считается).

США впервые сообщили о поставках России вооружений из КНДР в конце декабря прошлого года, заявив о нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда опровергла эти утверждения. Агентство Bloomberg 30 января писало, что даже скромные по объемам поставки из КНДР обеспечат режиму Ким Чен Ына оживление экономики.

Читайте на РБК Pro
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
«Мы на пути к конфронтации держав». Киссинджер — о риске третьей мировой
Как Opel, Fiat и Peugeot удается расти, несмотря на уход из Китая

В феврале координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби утверждал, что КНДР поставила России боеприпасы для пехоты и ракеты. Он продемонстрировал снимок, на котором, по его словам, была первая поставка вооружений по железной дороге, соединяющей две страны. «На снимке видно, что 18 ноября пять российских вагонов отправились из России в Северную Корею. На следующий день, 19 ноября, Северная Корея погрузила эти вагоны — вагоны с морскими контейнерами, и поезд вернулся в Россию», — заявил Кирби.

Посол России в КНДР Александр Мацегора назвал обвинения ложными, добавив, что по железной дороге из Северной Кореи импортируются лекарства, мука, некоторые транзитные товары из Китая. Пхеньян также отвергал поставки оружия Москве.

В конце июля глава российского Минобороны Сергей Шойгу посещал Северную Корею. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен связал этот визит с поставками вооружения.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
санкции КНДР торговля оружием Словакия Казахстан Россия
Материалы по теме
Выставка оружия, концерт и парад: как прошел визит Сергея Шойгу в КНДР
Политика
В Госдепе заявили, что Россия и Китай могут повлиять на КНДР
Политика
Минобороны КНДР рассказало о ядерной войне и сотрудничестве с Россией
Политика