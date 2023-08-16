США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за связи с КНДР

Компании из России, Казахстана и Словакии попали под санкции США по КНДР

США добавили в санкционный список за связи с КНДР компании из России, Казахстана и Словакии, которые, как считает Вашингтон, связаны с гражданином Словакии, пытавшимся посредничать в торговле оружием между Россией и КНДР

Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США внесли в санкционный список, связанный с КНДР, четыре юрлица и одного человека, сообщает управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Среди попавших под санкции значатся три организации, которые Вашингтон связывает с ранее вошедшим в список Ашотом Мкртычевым:

Defence Engineering, зарегистрированная в Казахстане;

ООО «Верус», зарегистрированное в России (по данным сервиса «РБК Компании», Мкртычев является его учредителем);

Versor, зарегистрированная в Словакии (согласно информации на сайте, занимается торговлей оборонной продукцией.

Мкртычев — гражданин Словакии азербайджанского происхождения — попал под санкции США в конце марта. В Вашингтоне его обвинили в попытке посредничества в сделках по продаже оружия между Россией и Северной Кореей. Также с начала августа он находится в санкционном списке Великобритании за аналогичные действия. Мкртычев отрицал посредничество в торговле вооружениями между Россией и КНДР.

Также под санкции попали гражданин Ливии и зарегистрированная там Национальная ассоциация по охране и развитию лесов, окружающей среды и здоровья животных «Зеленые без границ», которых США считает связанными с шиитской группировкой «Хезболла» (Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Израиль, Лига арабских государств и частично ЕС считают ее террористической организацией. В России движение таковым не считается).

США впервые сообщили о поставках России вооружений из КНДР в конце декабря прошлого года, заявив о нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда опровергла эти утверждения. Агентство Bloomberg 30 января писало, что даже скромные по объемам поставки из КНДР обеспечат режиму Ким Чен Ына оживление экономики.

В феврале координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби утверждал, что КНДР поставила России боеприпасы для пехоты и ракеты. Он продемонстрировал снимок, на котором, по его словам, была первая поставка вооружений по железной дороге, соединяющей две страны. «На снимке видно, что 18 ноября пять российских вагонов отправились из России в Северную Корею. На следующий день, 19 ноября, Северная Корея погрузила эти вагоны — вагоны с морскими контейнерами, и поезд вернулся в Россию», — заявил Кирби.

Посол России в КНДР Александр Мацегора назвал обвинения ложными, добавив, что по железной дороге из Северной Кореи импортируются лекарства, мука, некоторые транзитные товары из Китая. Пхеньян также отвергал поставки оружия Москве.

В конце июля глава российского Минобороны Сергей Шойгу посещал Северную Корею. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен связал этот визит с поставками вооружения.