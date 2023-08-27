ЭКОВАС предложил мятежникам в Нигере встречу в нейтральном месте

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предложило мятежникам в Нигере встречу в нейтральном месте. Об этом заявил Al Jazeera комиссар объединения по вопросам политики, мира и безопасности Абдель-Фатау Мусах.

Он заявил, что ЭКОВАС не торопится использовать «военный вариант» урегулирования конфликта в Нигере, но пока не видит конкретных шагов по стабилизации ситуации со стороны мятежников и «не будет ждать бесконечно». Мусах призвал захвативших власть военных освободить президента Мохамеда Базума в качестве жеста доброй воли.

Переворот в Нигере произошел 26 июля, президентская гвардия захватила главу страны Мохамеда Базума, он удерживается в своей резиденции до сих пор. К мятежу присоединились и командиры вооруженных сил. Страны Запада, ООН, Африканский союз (объединяет 55 государств континента) и ЭКОВАС (входят 15 западноафриканских государств) осудили мятеж.

Члены ЭКОВАС заявили о готовности военного вмешательства в Нигер. Мусах отмечал, что интервенция станет «последним средством», если урегулировать ситуацию мирно не получится. 19 августа делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер на переговоры, но, как сообщало AP, они провалились и мирное решение найти не удалось. В ЭКОВАС сообщили, что определили дату начала интервенции, но не стали ее разглашать.

Лидер переворота в Нигере генерал Абдурахман Тчиани предупредил, что любое вмешательство стран Западной Африки будет расцениваться как оккупация. На фоне возможной интервенции мятежники объявили в стране «добровольную мобилизацию» и привели Вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности. Армиям Мали и Буркина-Фасо, где ранее также произошли перевороты, разрешили прийти на помощь в случае объявления войны.