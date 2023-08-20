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Переворот в Нигере ,  
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AP узнала о провале переговоров с мятежниками Нигера перед вторжением

AP: двухчасовые переговоры ЭКОВАС и хунты Нигера провалились
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Переворот в Нигере
Делегация ЭКОВАС прилетела в Нигер с жесткой позицией, но переговоры не дали желаемого результата. Союз стран Западной Африки уже выбрал дату вторжения, эти переговоры были последним шансом мирного урегулирования
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Мятежники Нигера провели переговоры с делегацией ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), они мало что дали, сообщил Associated Press источник среди официальных лиц.

Дискуссия длилась около двух часов, делегаты говорили о намерении найти мирное решение. В беседе впервые принял участие лидер мятежников, начальник президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани, который отклонял прежние предложения о переговорах.

AP называет встречу последней дипломатической попыткой ЭКОВАС решить кризис. Источник AFP сообщал, что посланники экономического союза прилетели в Нигер с целью дать «жесткий сигнал» мятежникам. Делегаты также встретились со свергнутым президентом Мохамедом Базумом.

ЭКОВАС требует от мятежников вернуть власть свергнутому лидеру, пригрозив им интервенцией. Страны блока уже определили дату вторжения, но пока будут держать ее в секрете. «Как мы говорили, мы все еще готовим посредническую миссию в страну, поэтому мы не закрывали никаких дверей. <...> [Но] мы не собираемся вступать в бесконечный диалог [с мятежниками]», — сказал комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса. Силовое решение воспринимается в качестве последнего средства, подчеркнул он.

Мятежники предупредили, что вмешательство других стран нарушит суверенитет Нигера, это не будет принято народом и станет оккупацией. Они также пригрозили казнить свергнутого президента в случае интервенции. Сейчас его планируют судить по делу о госизмене.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нигер ЭКОВАС
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