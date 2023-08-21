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Переворот в Нигере ,  
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Al Arabiya рассказал о подготовке ЭКОВАС к вторжению в Нигер

Al Arabiya: в аэропортах стран ЭКОВАС идет подготовка к вторжению в Нигер
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Переворот в Нигере
В ЭКОВАС согласовали дату военной интервенции. Однако официально она не объявлялась. Лидер переворота генерал Абдурахман Тчиани в ответ предупредил, что любое вмешательство будет расцениваться как оккупация
Фото: Thierry Gouegnon / Reuters
Фото: Thierry Gouegnon / Reuters

В аэропортах стран Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) началась подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере, сообщает корреспондент телеканалов Al Arabiya и Al Hadath.

ЭКОВАС — региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов).

Комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах 18 августа после переговоров начальников генеральных штабов вооруженных сил стран в столице Ганы Аккре заявил, что дата военной интервенции согласована. Однако официально она не объявлялась. Лидер переворота в Нигере генерал Абдурахман Тчиани в ответ предупредил, что любое вмешательство стран Западной Африки будет расцениваться как оккупация.

Делегация западноафриканских государств во главе с бывшим президентом Нигерии Абдусаламом Абубакаром на выходных провела встречи со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом и Тчиани, который ранее отказывался от переговоров, сообщал телеканал Al Jazeera. Представители ЭКОВАС прилетели в столицу страны Ниамей в субботу, после того как блок заявил, что готов к военной интервенции, чтобы восстановить власть Базума.

Агентство Associated Press сообщило, что переговоры оказались безрезультатными. AP назвало встречу последней дипломатической попыткой ЭКОВАС разрешить кризис.

На фоне возможной военной интервенции новые власти Нигера объявили «добровольную мобилизацию». По данным представителя мятежников, за несколько часов в Ниамее в отряды народного ополчения вступили более 50 тыс. человек.

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Елена Чернышова
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