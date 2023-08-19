branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
«Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25» Технологии и медиа, 18:33
Суд в Москве арестовал двоих напавших на журналистов ВГТРК Общество, 18:00
Контрразведка США предупредила космические компании о риске шпионажа Политика, 17:41
Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер с «жестким сигналом» Политика, 17:25
Коллеги Ясуловича назвали его одним из главных людей русского театра Общество, 17:22
Минфин ответил на просьбу Лондона вернуться к налоговым соглашениям Экономика, 17:13
«Динамо» одержало победу над ЦСКА благодаря голу Смолова в конце матча Спорт, 17:07
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
МВД Украины сообщило подробности о взрыве под Киевом Политика, 17:00
Жена Стрелкова сообщила об ухудшении его состояния в СИЗО Политика, 16:55
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 16:45
В Индонезии 32 человека пострадали после обрушения висячего моста. Видео Общество, 16:36
Глава СПЧ призвал запретить видеоигры «с дурными идеями» Общество, 16:29
Власти Чернигова сообщили о 117 пострадавших после взрыва в городе Политика, 16:15
Монсон завершил карьеру в боксе Спорт, 16:11
Переворот в Нигере ,  
0 

Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер с «жестким сигналом»

Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера
Сюжет
Переворот в Нигере
Представители ЭКОВАС попытаются выступить посредниками в урегулировании в Нигере, они рассчитывают встретиться со свергнутым президентом Мохамедом Базумом. В то же время союз дал понять, что готов к военному вмешательству
Фото: Zheng Yangzi / XinHua / Global Look Press
Фото: Zheng Yangzi / XinHua / Global Look Press

Делегация ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) прибыла в Нигер, чтобы попытаться выступить в роли посредника в урегулировании ситуации в стране, где произошел военный переворот. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к захватившим власть мятежникам и свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

Самолет с представителями ЭКОВАС приземлился в аэропорту Ниамея в 13:00 (15:00 мск). Делегацию возглавляет бывший президент Нигерии
Абдусалами Абубакар. Он уже приезжал в Нигер в начале августа, но не встречался ни с Базумом, ни с начальником гвардии Абдурахманом Чиани, который провозгласил себя новым лидером страны.

По словам источника AFP, члены делегации намерены дать «жесткий сигнал» военным Нигера и добиться встречи с Базумом, который находится в заключении. Комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса ранее говорил, что они хотят «продолжить идти мирным путем для восстановления конституционного порядка» в Нигере.

В то же время сообщество западноафриканских государств подчеркнуло, что готово прибегнуть к военному вмешательству как к «последнему средству», если урегулировать ситуацию мирно не получится. Муса накануне заявил, что дата возможного вторжения определена, но не стал ее раскрывать. Власти Буркина-Фасо, которые ранее поддержали мятежников, выразили мнение, что интервенция может начаться в любой момент. Министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали назвал шокирующей мысль о военном вмешательстве в Нигере и вновь пригрозил, что в этом случае его страна выйдет из ЭКОВАС.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, позднее к мятежникам присоединилось и командование вооруженных сил. Новые власти решили судить Базума по обвинению в госизмене и подрыве безопасности государства и пригрозили убить его в случае интервенции. Свергнутый президент обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок. Действия мятежников осудили в ООН, Соединенных Штатах, Африканском союзе и ЕС. Российский МИД призвал конфликтующие стороны воздержаться от применения силы.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нигер ЭКОВАС мятежники военный переворот
Материалы по теме
Страны ЭКОВАС собрались для определения даты интервенции в Нигер
Политика
Премьер Нигера опроверг планы сотрудничества с Россией или ЧВК «Вагнер»
Политика
Мали и Буркина-Фасо разместили боевые самолеты в Нигере
Политика