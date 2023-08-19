Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер с «жестким сигналом»

Представители ЭКОВАС попытаются выступить посредниками в урегулировании в Нигере, они рассчитывают встретиться со свергнутым президентом Мохамедом Базумом. В то же время союз дал понять, что готов к военному вмешательству

Фото: Zheng Yangzi / XinHua / Global Look Press

Делегация ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) прибыла в Нигер, чтобы попытаться выступить в роли посредника в урегулировании ситуации в стране, где произошел военный переворот. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к захватившим власть мятежникам и свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

Самолет с представителями ЭКОВАС приземлился в аэропорту Ниамея в 13:00 (15:00 мск). Делегацию возглавляет бывший президент Нигерии

Абдусалами Абубакар. Он уже приезжал в Нигер в начале августа, но не встречался ни с Базумом, ни с начальником гвардии Абдурахманом Чиани, который провозгласил себя новым лидером страны.

По словам источника AFP, члены делегации намерены дать «жесткий сигнал» военным Нигера и добиться встречи с Базумом, который находится в заключении. Комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса ранее говорил, что они хотят «продолжить идти мирным путем для восстановления конституционного порядка» в Нигере.

В то же время сообщество западноафриканских государств подчеркнуло, что готово прибегнуть к военному вмешательству как к «последнему средству», если урегулировать ситуацию мирно не получится. Муса накануне заявил, что дата возможного вторжения определена, но не стал ее раскрывать. Власти Буркина-Фасо, которые ранее поддержали мятежников, выразили мнение, что интервенция может начаться в любой момент. Министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали назвал шокирующей мысль о военном вмешательстве в Нигере и вновь пригрозил, что в этом случае его страна выйдет из ЭКОВАС.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, позднее к мятежникам присоединилось и командование вооруженных сил. Новые власти решили судить Базума по обвинению в госизмене и подрыве безопасности государства и пригрозили убить его в случае интервенции. Свергнутый президент обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок. Действия мятежников осудили в ООН, Соединенных Штатах, Африканском союзе и ЕС. Российский МИД призвал конфликтующие стороны воздержаться от применения силы.