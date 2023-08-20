Лидер переворота в Нигере связал любое вмешательство ЭКОВАС с оккупацией
Любое вмешательство Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) будет расцениваться как оккупация, заявил лидер переворота в Нигере генерал Абдурахман Тчиани, его слова приводит телеканал Al Arabiya. Он пообещал ответить на любое нападение на страну.
«Любая военная интервенция затронет все страны региона. Вмешательство некоторых стран нарушает суверенитет нашей страны и отвергается нашим народом», — сказал генерал в телеобращении.
Тчиани призвал граждан быть готовыми к любым возможным военным действиям, при этом он отметил: «Мы готовы к любому диалогу, приемлемому для народа».
«Мы не стремимся к власти, но мы не допустим подчинения воли народа. Переходный период продлится не более трех лет», — заверил лидер переворота.
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