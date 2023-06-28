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В мае Россия обеспечила почти половину импорта нефти в Индии

Bloomberg: в мае Россия обеспечила почти половину импорта нефти в Индии
Доля российской нефти в индийском импорте составила 46%, это рекордный показатель, пишет Bloomberg. При этом, выяснило агентство, индийские НПЗ не готовились к переработке больших объемов сырья из России
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В мае на российскую нефть пришлось 46% от всего нефтяного импорта Индии, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической фирмы Kpler.

Ранее агентство сообщало со ссылкой на данные компании Vortexa, что Индия в мае поставила новый рекорд по поставкам нефти из России — 1,96 млн баррелей в день, что на 15% больше апрельского максимума.

Агентство связывает рост поставок с тем, что российская нефть продается гораздо дешевле сырья из других стран. Министерство торговли и промышленности Индии указывало, что в апреле российская нефть обходилась стране в $68 за баррель, в том время как саудовская — почти в $87, иракская — почти в $78.

При этом Bloomberg отмечает, что не вся нефтеперерабатывающая инфраструктура в Индии готова к такому росту поставок из России. Например, некоторые заводы в стране не проектировались для переработки нефти, которая содержит довольно много серы, как российская.

На одном из заводов The Bharat Petroleum (BPCL) только 10% перерабатываемой нефти является российской, рассказал агентству на условиях анонимности один из руководителей. На более новых заводах корпорации показатель достигает 40%. При этом в компании Engineers India, которая занимается проектами совершенствования предприятий, отметили, что сейчас не видят в нефтеперерабатывающей отрасли стремления к модернизации.

Россия переориентировала поставки в Азию на фоне отказа ЕС от российской нефти и нефтепродуктов — союз ввел эмбарго на морские поставки. В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) исполнительный директор нефтегазовой компании Indian Oil Винод Кумар сообщил, что доля российской нефти в импорте Индии за последний год выросла в десять раз — с 2 до 20%, а в 2023-24 финансовом году может достичь 30%.

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Вице-премьер Александр Новак в июне говорил о 19-кратном росте поставок нефти из Россию в Индию в прошлом году по сравнению с предыдудущим. Объем составил 41 млн т, Россия оказалась на первом месте среди ведущих поставщиков топлива в страну.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Индия нефть российская нефть
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