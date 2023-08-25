Суд в Москве продлил арест Дарьи Треповой до 2 декабря

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Басманный районный суд Москвы продлил арест Дарьи Треповой, обвиняемой в подрыве военкора Владлена Татарского, до 2 декабря. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

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«Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемой Треповой Дарье Евгеньевне на три месяца, всего до семи месяцев 29 суток, то есть до 2 декабря 2023 года», — заявили в Басманном суде. Об этом ходатайствовало следствие. В начале июня Басманный суд продлил арест Треповой до 2 сентября.

Творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского проходил 2 апреля в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга. Одна из посетительниц, Дарья Трепова, подарила военкору статуэтку, которая впоследствии взорвалась. В результате Татарский погиб, несколько десятков человек получили ранения.

Изначально СК завел дело об убийстве общеопасным способом, но затем изменил квалификацию на теракт (ст. 205 УК).

Трепову задержали 3 апреля. В конце июля следствие предъявило ей окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. Ей грозит до 30 лет лишения свободы.

Глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что теракт в Петербурге был организован «лицами, находившимися на Украине», которые завербовали Трепову через соцсети.

Организатором теракта назвали бывшего лидера Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России и прекратила свое существование) Романа Попкова. Он объявлен в розыск. Трепова заявила, что она не знала о бомбе внутри статуэтки, и выразила сожаление о произошедшем.