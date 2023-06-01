СК назвал журналиста Романа Попкова организатором убийства Татарского

Экс-лидер запрещенной в России Национал-большевистской партии Роман Попков организовал убийство военкора Владлена Татарского, заявил Следственный комитет. Он координировал в переписке с Треповой подготовку взрыва, указывает СК

Роман Попков (Фото: roman_popkov / Telegram)

Организатором теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), был экс-лидер Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России) Роман Попков, следует из сообщения в телеграм-канале СК. Ведомство называет его журналистом, проживающим на территории Украины.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Следствие считает, что в помещении взорвалась статуэтка, подаренная военкору посетительницей мероприятия. В качестве подозреваемой в убийстве проходит Дарья Трепова: именно она принесла на встречу с Фоминым фигурку, внутри которой было спрятано взрывное устройство.

«Попков, по версии следствия, вел переписку с Дарьей Треповой в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта», — говорится в сообщении СК.

Попкова объявили в розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта), уточняет СК. Ранее карточка с данными подозреваемого появилась в базе розыска МВД, он также внесен в список причастных к экстремизму и терроризму Росфинмониторинга.

Трепову задержали на следующий день после взрыва в баре. Национальный антитеррористический комитет заявлял, что теракт спланировали украинские спецслужбы, для чего была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Трепову в НАК назвали «активной сторонницей» ФБК.

О том, что организаторами убийства Татарского выступают спецслужбы Украины и «их агентура», в том числе из числа скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров, сообщала также ФСБ. Непосредственно убийство спланировал гражданин Украины Юрий Денисов, который через сервис доставки и посредника передал Треповой взрывное устройство, уточняла спецслужба. После взрыва в петербургском кафе он покинул Россию.

Сначала СК завел дело об убийстве общеопасным способом, затем изменил квалификацию на теракт (ст. 205 УК). Треповой грозит до 20 лет заключения. На слушании по делу о ее аресте обвиняемая заявила, что сожалеет о случившемся. ТАСС сообщал со ссылкой на источник, что она сотрудничает со следствием.

Телеграм-каналы Shot и «Осторожно, новости» со ссылкой на источники писали, что Попков «завербовал» Трепову, а затем попросил выполнить задание от «одного знакомого», которым оказался агент СБУ.

Сам Попков эти данные опровергал. «Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил», — писал он в своем телеграм-канале.