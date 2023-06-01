СК назвал журналиста Романа Попкова организатором убийства Татарского

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01) Инвестиции, 31 мая, 16:29 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31) Инвестиции, 31 мая, 16:29
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 16:38
Банковские мошенники за год увеличили объем хищений на 38% Финансы, 16:38
Госдума приняла в 1-м чтении расширение прав отцов на маткапитал Недвижимость, 16:35
В Подмосковье на стоянке сгорели несколько десятков машин Общество, 16:33
За Жижеком и Бодрийяром: главные роли Ивана Янковского РБК и Okko, 16:31
Роскомнадзор заблокировал блог-платформу Medium за фейки о спецоперации Технологии и медиа, 16:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:23
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Карта на 1 июня Политика, 16:23
Умерла режиссер документальных фильмов Людмила Цветкова Общество, 16:21
Путин выразил уверенность в победе России Политика, 16:19
СК назвал журналиста Романа Попкова организатором убийства Татарского Общество, 16:19
Делимханов предложил Пригожину «разобраться» после критики «Ахмата» Политика, 16:16
Российская теннисистка в 16 лет вышла в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 16:14
Блинкен назвал задачу НАТО в контрнаступлении Украины Политика, 16:13
Гибель военкора Татарского ,  
0 

СК назвал журналиста Романа Попкова организатором убийства Татарского

СК: организатором взрыва в кафе в Петербурге был журналист Попков
Экс-лидер запрещенной в России Национал-большевистской партии Роман Попков организовал убийство военкора Владлена Татарского, заявил Следственный комитет. Он координировал в переписке с Треповой подготовку взрыва, указывает СК
Роман&nbsp;Попков
Роман Попков (Фото: roman_popkov / Telegram)

Организатором теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), был экс-лидер Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России) Роман Попков, следует из сообщения в телеграм-канале СК. Ведомство называет его журналистом, проживающим на территории Украины.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Следствие считает, что в помещении взорвалась статуэтка, подаренная военкору посетительницей мероприятия. В качестве подозреваемой в убийстве проходит Дарья Трепова: именно она принесла на встречу с Фоминым фигурку, внутри которой было спрятано взрывное устройство.

«Попков, по версии следствия, вел переписку с Дарьей Треповой в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта», — говорится в сообщении СК.

Попкова объявили в розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта), уточняет СК. Ранее карточка с данными подозреваемого появилась в базе розыска МВД, он также внесен в список причастных к экстремизму и терроризму Росфинмониторинга.

Трепову задержали на следующий день после взрыва в баре. Национальный антитеррористический комитет заявлял, что теракт спланировали украинские спецслужбы, для чего была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Трепову в НАК назвали «активной сторонницей» ФБК.

О том, что организаторами убийства Татарского выступают спецслужбы Украины и «их агентура», в том числе из числа скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров, сообщала также ФСБ. Непосредственно убийство спланировал гражданин Украины Юрий Денисов, который через сервис доставки и посредника передал Треповой взрывное устройство, уточняла спецслужба. После взрыва в петербургском кафе он покинул Россию.

Читайте на РБК Pro
Выкупаем бизнес у иностранного владельца. Практические советы
Почему молодые инвесторы скупают антикварные книги и монеты
«Частники» из США нашли способ быстро заработать на бирже. Чем он опасен
Создатели Clubhouse все еще пытаются спасти проект. Каков их план

Сначала СК завел дело об убийстве общеопасным способом, затем изменил квалификацию на теракт (ст. 205 УК). Треповой грозит до 20 лет заключения. На слушании по делу о ее аресте обвиняемая заявила, что сожалеет о случившемся. ТАСС сообщал со ссылкой на источник, что она сотрудничает со следствием.

Телеграм-каналы Shot и «Осторожно, новости» со ссылкой на источники писали, что Попков «завербовал» Трепову, а затем попросил выполнить задание от «одного знакомого», которым оказался агент СБУ.

Сам Попков эти данные опровергал. «Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил», — писал он в своем телеграм-канале.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Следственный комитет Владлен Татарский Дарья Трепова убийство теракт
Материалы по теме
МВД объявило в розыск связываемого с гибелью Татарского журналиста
Политика
МВД объявило в розыск предполагаемого соучастника в убийстве Татарского
Политика
Военкора Татарского похоронят 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter