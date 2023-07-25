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Гибель военкора Татарского ,  
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СК предъявил окончательное обвинение по делу об убийстве Татарского

СК предъявил Треповой окончательное обвинение по делу о теракте в кафе в Петербурге
Сюжет
Гибель военкора Татарского
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Следователи предъявили окончательное обвинение Дарье Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

По словам главы СК, следователи собрали доказательства и установили, что теракт в Петербург был организован «лицами, находившимися на Украине», которые «через соцсети завербовали» Трепову.

«Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — заявил Бастрыкин. Максимальное наказание по этим трем статьям — до 30 лет лишения свободы.

Потерпевшими по данному делу признаны 85 человек, допрошены около 400 человек, уточнил глава СК.

2 апреля в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер Татарского, произошел взрыв. По словам очевидцев и согласно основной версии следствия, в помещении взорвалась статуэтка, подаренная военкору одной из посетительниц. Татарский погиб, несколько десятков человек получили ранения.

Сперва СК завел дело об убийстве общеопасным способом, а затем изменил квалификацию на теракт (ст. 205 УК). Позже Трепову арестовали, в июне ей продлили срок ареста до 2 сентября.

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Арестованная заявила, что сожалеет о произошедшем. По словам Треповой, она не знала, что внутри статуэтки была бомба. Однако Бастрыкин утверждает, что следствие пришло к иному выводу. «Трепова пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой», — сказал он.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявлял, что теракт спланировали украинские спецслужбы, для чего была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Трепову в НАК назвали «активной сторонницей» ФБК. На Украине произошедшее считают «внутренним терроризмом», а ФБК заявил, что не занимается терроризмом.

Теги
Дарья Трепова Александр Бастрыкин Следственный комитет обвинение Санкт-Петербург Владлен Татарский теракт
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