Объявленную в розыск по делу Татарского девушку задержали

Дарью Трепову, которую подозревают в причастности к организации взрыва в петербургском кафе, задержали, сообщил СК. Взрыв, от которого погиб военкор Татарский, был спланирован и Трепова действовала не одна, рассказал источник РБК

Дарья Трепова (Фото: jj.ooee / VK)

Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к взрыву в кафе в Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, задержана следователями и оперативными службами, сообщил Следственный комитет. «Фонтанка» пишет, что ее нашли на «заранее снятой квартире» в городе.

Взрыв, в причастности к организации которого подозревают девушку, произошел вечером 2 апреля в петербургском баре «Патриот». В этом заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Участники встречи рассказывали РБК, что перед взрывом девушка, которая пришла на мероприятие и представилась Анастасией, передала в качестве подарка Татарскому статуэтку.

По словам источника РБК в МВД, по одной из версий, которую проверяют следователи, в этой статуэтке было взрывное устройство, которое привели в действие с помощью радиосигнала. От взрыва военкор погиб, более 30 человек получили ранения.

Собеседник РБК также рассказал, что, по версии следствия, операция по устранению Владлена Татарского была подготовлена заранее. «Установлено, что преступление было тщательно спланировано, в ней принимали участие несколько человек, между ними были распределены роли», — рассказал источник РБК в МВД. Сейчас правоохранительные органы проводят оперативно-технические мероприятия, направленные на установку личностей, причастных к взрыву, а также устанавливают способы получения ими взрывчатки. Собеседник РБК рассказал, что комплекс мероприятий предполагает перекрытие границы для предполагаемых участников преступления.

По одной из версий следствия, Дарья Трепова снимала однокомнатную квартиру недалеко от кафе и уехала после взрыва на автомобиле Volkswagen Polo.

После взрыва в кафе «Патриот» Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК). Подозреваемым в таком преступлении грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. «Интерфакс» и «Фонтанка» писали со ссылкой на источники, что Трепову подозревают в причастности к убийству Татарского, однако до сих пор имя девушки правоохранительные органы официально не называли. Утром 3 апреля девушку объявили в розыск.