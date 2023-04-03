Объявленную в розыск по делу Татарского девушку задержали

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 12:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:01
Сбер назвал сумму, которую россияне готовы потратить на покупку жилья Недвижимость, 11:58
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:58
ЦВО запланировал призвать на 4 тыс. больше срочников, чем прошлой весной Общество, 11:50
Цифровая гибкость: как финансовые сервисы адаптировались к новым реалиям Тренды, 11:46
Москва вышла в лидеры рейтинга мировых мегаполисов по инновациям Город, 11:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Что мешает производителям гофроупаковки использовать вторичное сырье РБК +, 11:45
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 11:45
Российских тхэквондистов допустили на международные соревнования Спорт, 11:42
На Камчатке произошло еще пять землетрясений Общество, 11:41
Польша передала Киеву первую партию истребителей МиГ-29 Политика, 11:32
Вина управленцев: как Япония уступила место второй экономики мира Китаю Pro, 11:32
Дзюба назвал приоритетный клуб для продолжения карьеры Спорт, 11:32
Гибель военкора Татарского ,  
0 

Объявленную в розыск по делу Татарского девушку задержали

Объявленную в розыск по делу военкора Татарского девушку Дарью Трепову задержали
Дарью Трепову, которую подозревают в причастности к организации взрыва в петербургском кафе, задержали, сообщил СК. Взрыв, от которого погиб военкор Татарский, был спланирован и Трепова действовала не одна, рассказал источник РБК
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: jj.ooee / VK)

Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к взрыву в кафе в Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, задержана следователями и оперативными службами, сообщил Следственный комитет. «Фонтанка» пишет, что ее нашли на «заранее снятой квартире» в городе.

Взрыв, в причастности к организации которого подозревают девушку, произошел вечером 2 апреля в петербургском баре «Патриот». В этом заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Участники встречи рассказывали РБК, что перед взрывом девушка, которая пришла на мероприятие и представилась Анастасией, передала в качестве подарка Татарскому статуэтку.

По словам источника РБК в МВД, по одной из версий, которую проверяют следователи, в этой статуэтке было взрывное устройство, которое привели в действие с помощью радиосигнала. От взрыва военкор погиб, более 30 человек получили ранения.

Собеседник РБК также рассказал, что, по версии следствия, операция по устранению Владлена Татарского была подготовлена заранее. «Установлено, что преступление было тщательно спланировано, в ней принимали участие несколько человек, между ними были распределены роли», — рассказал источник РБК в МВД. Сейчас правоохранительные органы проводят оперативно-технические мероприятия, направленные на установку личностей, причастных к взрыву, а также устанавливают способы получения ими взрывчатки. Собеседник РБК рассказал, что комплекс мероприятий предполагает перекрытие границы для предполагаемых участников преступления.

По одной из версий следствия, Дарья Трепова снимала однокомнатную квартиру недалеко от кафе и уехала после взрыва на автомобиле Volkswagen Polo.

После взрыва в кафе «Патриот» Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК). Подозреваемым в таком преступлении грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. «Интерфакс» и «Фонтанка» писали со ссылкой на источники, что Трепову подозревают в причастности к убийству Татарского, однако до сих пор имя девушки правоохранительные органы официально не называли. Утром 3 апреля девушку объявили в розыск.

Читайте на РБК Pro
От создания McAfee до смерти в тюрьме: история «миллионера-антивируса»
Почему за год российские компании так и не перешли на отечественное ПО
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
До 10 лет тюрьмы: чем еще теперь рискуют исполнители гособоронзаказа
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Наталья Демченко Наталья Демченко
Санкт-Петербург взрыв Владлен Татарский подозреваемые
Материалы по теме
МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве Татарского
Общество
В квартире подозреваемой в убийстве Татарского прошел обыск
Политика
Последствия взрыва в баре «Патриот», где погиб Татарский. Видео СК
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter