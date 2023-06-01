Суд продлил арест подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Дарья Трепова (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

Обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарье Треповой продлили арест до 2 сентября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда.

«В удовлетворении ходатайств стороны защиты и обвиняемой об изменении в отношении Треповой меры пресечения на иную, не связанную с заключением под стражу, отказано», — сказали в суде.

Трепову задержали 3 апреля — на следующий день после взрыва в баре, в результате которого погиб Татарский. Национальный антитеррористический комитет заявлял, что теракт спланировали украинские спецслужбы, для чего была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Трепову в НАК назвали «активной сторонницей» ФБК.

О том, что организаторами убийства Татарского выступают спецслужбы Украины и «их агентура», в том числе из числа скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров, сообщала также ФСБ. Непосредственно убийство спланировал гражданин Украины Юрий Денисов, который через сервис доставки и посредника передал Треповой взрывное устройство, уточняли в спецслужбе. По версии ФСБ, после взрыва в петербургском кафе он покинул Россию.

По факту гибели Татарского СК сначала завел дело об убийстве общеопасным способом, а затем изменил квалификацию на теракт (ст. 205 УК). Треповой грозит до 20 лет заключения. На слушании по делу о ее аресте обвиняемая заявила, что сожалеет о случившемся.

Организатором теракта СК 1 июня назвал бывшего лидера Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России и прекратила свое существование) Романа Попкова. Ведомство назвало его журналистом, проживающим на территории Украины. Он объявлен в розыск.