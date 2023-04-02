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Политика ,  
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Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве в кафе в Петербурге

Центральный аппарат СК взял на контроль дело о взрыве в кафе, где погиб Татарский
Бастрыкин потребовал представить ему доклад об обстоятельствах взрыва в кафе, где погиб Владлен Татарский и пострадали 25 человек
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль ход расследования дела о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, (настоящее имя — Максим Фомин), сообщается в Telegram ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя управления по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад об обстоятельствах произошедшего.

Как выглядит кафе после взрыва, в котором погиб Владлен Татарский
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Уголовное дело заведено по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом), на месте работают следователи и криминалисты.

Взрыв прогремел вечером 2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Татарского. По последним данным, пострадали 25 человек. Среди них есть координатор движения «Бессмертный полк» в Таллине Сергей Чаулин, рассказал член Русского географического общества Владимир Дервенев.

По словам источников РБК, одна из версий произошедшего - взрыв статуэтки. «РИА Новости» и «Фонтанка» писали, что ее на мероприятие с Татарским принесла неизвестная девушка. Она вручила военкору коробку и села в зале. Собеседник РБК также уточнил, что мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно. По его словам, российские спецслужбы давно знали, что на Татарского готовилось покушение.

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Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что деятельность погибшего военкора вызывала "ненависть" у властей Украины, а отсутствие немедленной реакции из Вашингтона, Лондона и Парижа на убийство Татарского «говорит само за себя».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владлен Татарский Санкт-Петербург Следственный комитет взрыв Александр Бастрыкин
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