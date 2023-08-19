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Переворот в Нигере ,  
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Мали и Буркина-Фасо разместили боевые самолеты в Нигере

Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты в Нигере для «отражения агрессии»
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Переворот в Нигере

Власти Мали и Буркина-Фасо разместили боевые самолеты и вертолеты для реагирования «на любую агрессию против Нигера», сообщило государственное телевидение Нигера (RTN) в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Как уточняет телеканал, обе страны «воплощают свои обязательства, содержащиеся в их совместном заявлении, конкретными действиями».

26 июля в Нигере произошел военный переворот. Мятежники, назвавшиеся Национальным советом спасения родины, объявили об отстранении президента Мохамеда Базума от власти и его заключении под стражу. Новым лидером страны объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Государства ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских стран) осудили действия мятежников и потребовали восстановить конституционный порядок в Нигере. 30 июля сообщество пригрозило военной интервенцией в Нигер в случае невыполнения требований в течение недели, однако после истечения этого срока вмешательства не последовало. Позже министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф заявил, что страны ЭКОВАС сомневаются в успехе военной интервенции в Нигер. По его словам, «никто не знает, чем это может закончиться».

Власти Мали и Буркина-Фасо поддержали переворот. 1 августа правительства обеих стран заявили, что будут считать военное вмешательство в дела Нигера объявлением войны против них.

В Нигере также стали готовиться к возможному вторжению. Так, мятежники закрыли воздушное пространство и пригрозили убить президента Батума в случае военного вмешательства в дела страны. При этом 13 августа лидер мятежников Чиани сообщил о готовности вести переговоры с ЭКОВАС для мирного урегулирования ситуации.

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Теги
Мали Буркина-Фасо Нигер интервенция военный мятеж
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