Лидеры мятежа в Нигере заявили о готовности к мирному урегулированию

Лидер мятежа в Нигере Чиани заявил о готовности к переговорам для урегулирования ситуации с ЭКОВАС, рассказали встретившиеся с ним нигерийские ученые. ЭКОВАС обсуждает возможность интервенции, против выступает в том числе Того

Генерал Абдуррахман Тиани и другие военачальники (Фото: Balima Boureima / Anadolu Agency / Reuters)

Лидеры государственного переворота в Нигере заявили о готовности к дипломатическому пути урегулирования ситуации с осудившими их действия и планирующими военную интервенцию государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщили высокопоставленные исламские ученые из Нигерии, которые встретились с лидерами мятежников, передает Reuters.

По словам возглавлявшего нигерийскую делегацию шейха Абдуллахи Бала Лау, встреча группы с лидером хунты генералом Абдурахаманом Чиани продолжалась несколько часов.

«Он (Чиани. — РБК) сказал, что их двери открыты для дипломатии и поиска мирного урегулирования этого вопроса», — заявил Лау. Он добавил, что Чиани в ходе встречи подчеркнул исторические связи между Нигером и Нигерией, заявив, что эти страны «были не только соседями, но и братьями и сестрами, которые должны решать вопросы мирным путем».

Переворот в Нигере произошел 26 июля, президентская гвардия захватила главу страны Мохамеда Базума, он удерживается в своей резиденции с тех пор. К мятежу присоединились и командиры армии.

США, Евросоюз и ЭКОВАС осудили действия мятежников. 30 июля соседние с Нигером африканские страны пригрозили им военной интервенцией, если Базум не будет освобожден и его власть восстановлена. Мятежники проигнорировали ультиматум ЭКОВАС и объявили о формировании нового правительства. Они также угрожали убить свергнутого президента в случае интервенции.

По данным The Wall Street Journal, вторжение было отложено потому, что странам сообщества не хватило времени на его подготовку. Тем не менее сообщалось, что план интервенции согласован.

Некоторые страны, входящие в ЭКОВАС, выступают против нее. Так, соседние с Нигером Мали и Буркина-Фасо, где военные также захватили власть, сочли ее равносильной объявлению войны их странам. Кроме того, как рассказал источник RFI, знакомый с ситуацией, республика Того выступила за переговоры с мятежниками.

10 августа прошел саммит лидеров западноафриканских стран, на нем было решено привести в режим боеготовности резервные силы стран — участниц ЭКОВАС. Председатель сообщества, президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара тогда сказал, что ЭКОВАС выступает за военную интервенцию «как можно скорее».