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Переворот в Нигере ,  
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Лидеры мятежа в Нигере заявили о готовности к мирному урегулированию

Мятежники в Нигере заявили о готовности к мирному урегулированию
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Переворот в Нигере
Лидер мятежа в Нигере Чиани заявил о готовности к переговорам для урегулирования ситуации с ЭКОВАС, рассказали встретившиеся с ним нигерийские ученые. ЭКОВАС обсуждает возможность интервенции, против выступает в том числе Того
Генерал Абдуррахман Тиани и другие военачальники
Генерал Абдуррахман Тиани и другие военачальники (Фото: Balima Boureima / Anadolu Agency / Reuters)

Лидеры государственного переворота в Нигере заявили о готовности к дипломатическому пути урегулирования ситуации с осудившими их действия и планирующими военную интервенцию государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщили высокопоставленные исламские ученые из Нигерии, которые встретились с лидерами мятежников, передает Reuters.

По словам возглавлявшего нигерийскую делегацию шейха Абдуллахи Бала Лау, встреча группы с лидером хунты генералом Абдурахаманом Чиани продолжалась несколько часов.

«Он (Чиани. — РБК) сказал, что их двери открыты для дипломатии и поиска мирного урегулирования этого вопроса», — заявил Лау. Он добавил, что Чиани в ходе встречи подчеркнул исторические связи между Нигером и Нигерией, заявив, что эти страны «были не только соседями, но и братьями и сестрами, которые должны решать вопросы мирным путем».

Переворот в Нигере произошел 26 июля, президентская гвардия захватила главу страны Мохамеда Базума, он удерживается в своей резиденции с тех пор. К мятежу присоединились и командиры армии.

США, Евросоюз и ЭКОВАС осудили действия мятежников. 30 июля соседние с Нигером африканские страны пригрозили им военной интервенцией, если Базум не будет освобожден и его власть восстановлена. Мятежники проигнорировали ультиматум ЭКОВАС и объявили о формировании нового правительства. Они также угрожали убить свергнутого президента в случае интервенции.

По данным The Wall Street Journal, вторжение было отложено потому, что странам сообщества не хватило времени на его подготовку. Тем не менее сообщалось, что план интервенции согласован.

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Некоторые страны, входящие в ЭКОВАС, выступают против нее. Так, соседние с Нигером Мали и Буркина-Фасо, где военные также захватили власть, сочли ее равносильной объявлению войны их странам. Кроме того, как рассказал источник RFI, знакомый с ситуацией, республика Того выступила за переговоры с мятежниками.

10 августа прошел саммит лидеров западноафриканских стран, на нем было решено привести в режим боеготовности резервные силы стран — участниц ЭКОВАС. Председатель сообщества, президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара тогда сказал, что ЭКОВАС выступает за военную интервенцию «как можно скорее».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Нигер переговоры Нигерия ЭКОВАС
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