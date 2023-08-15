МИД Алжира заявил об отсутствии у ЭКОВАС веры в успех интервенции в Нигер

Сторонники переворота в Ниамее (Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters)

Страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) сомневаются в успехе военной интервенции в Нигер. Об этом заявил алжирский министр иностранных дел Ахмед Аттаф в интервью The Washington Post.

«Никто, даже в самом ЭКОВАС, не уверен в том, что военное вмешательство имеет достаточные шансы на успех. Вы можете начать интервенцию, но никто не знает, чем это может закончиться», — сказал Аттаф. Он также отметил, что в организации все еще отдают приоритет дипломатическому решению вопроса и ведут себя «осторожно».

Аттаф отметил, что не знает примеров успешного военного вмешательства в подобных случаях. В качества примера неудачного вмешательства Аттаф привел интервенцию в Ливию в 2011 году, назвав ее результаты «трагедией» и «катастрофой» для всего региона.

ЭКОВАС — региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов). Алжир в сообщество не входит.

26 июля военные из президентской гвардии Нигера (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватили главу государства Мохамеда Базума. Начальник гвардии Абдурахман Чиани объявил себя новым президентом. Причиной для переворота, как заявил Чиани, стали коррупция и хищение государственных средств.

Страны ЭКОВАС осудили действия мятежников, потребовали восстановить конституционный порядок в Нигере и отпустить президента Базума. 30 июля ЭКОВАС пригрозил военной интервенцией в Нигер в случае невыполнения требований в течение недели. Срок ультиматума истек 6 августа, однако военного вмешательства не последовало, хотя план интервенции уже согласовали.

Новые власти Нигера, вместо того чтобы отпустить Базума, начали подготовку к возможному вторжению, закрыв в стране воздушное пространство. Они также пригрозили убить президента Базума в случае интервенции, сообщал Associated Press со ссылкой на источники среди западных дипломатов.

По данным источников The Wall Street Journal, интервенцию решили отложить, так как странам сообщества не хватило времени на подготовку к ней. Также против военного вмешательства выступили соседние с Нигером Мали и Буркина-Фасо, где военные также захватили власть. Кроме того, как рассказал источник RFI, знакомый с ситуацией, выступила за переговоры с мятежниками и Республика Того.

13 августа лидер мятежников Чиани сообщил о готовности вести переговоры с ЭКОВАС для мирного урегулирования ситуации.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун еще 6 августа выступил против военного вмешательства ЭКОВАС в Нигер. Он заявил, что ультиматум, который выдвинули страны сообщества, является угрозой и в сторону Алжира. Теббун отметил, что проблемы должны решаться мирным путем, и выразил готовность помочь в этом.

В российском МИДе и в Кремле отмечали, что вмешательство в дела Нигера в сложившейся ситуации будет контрпродуктивным и бесполезным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва выступает «за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней».