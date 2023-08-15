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Переворот в Нигере ,  
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МИД Алжира заявил об отсутствии у ЭКОВАС веры в успех интервенции в Нигер

Глава МИД Алжира: страны ЭКОВАС не уверены в успехе интервенции в Нигер
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Переворот в Нигере
Сторонники переворота в Ниамее
Сторонники переворота в Ниамее (Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters)

Страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) сомневаются в успехе военной интервенции в Нигер. Об этом заявил алжирский министр иностранных дел Ахмед Аттаф в интервью The Washington Post.

«Никто, даже в самом ЭКОВАС, не уверен в том, что военное вмешательство имеет достаточные шансы на успех. Вы можете начать интервенцию, но никто не знает, чем это может закончиться», — сказал Аттаф. Он также отметил, что в организации все еще отдают приоритет дипломатическому решению вопроса и ведут себя «осторожно».

Аттаф отметил, что не знает примеров успешного военного вмешательства в подобных случаях. В качества примера неудачного вмешательства Аттаф привел интервенцию в Ливию в 2011 году, назвав ее результаты «трагедией» и «катастрофой» для всего региона.

ЭКОВАС — региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов). Алжир в сообщество не входит.

26 июля военные из президентской гвардии Нигера (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватили главу государства Мохамеда Базума. Начальник гвардии Абдурахман Чиани объявил себя новым президентом. Причиной для переворота, как заявил Чиани, стали коррупция и хищение государственных средств.

Страны ЭКОВАС осудили действия мятежников, потребовали восстановить конституционный порядок в Нигере и отпустить президента Базума. 30 июля ЭКОВАС пригрозил военной интервенцией в Нигер в случае невыполнения требований в течение недели. Срок ультиматума истек 6 августа, однако военного вмешательства не последовало, хотя план интервенции уже согласовали.

Новые власти Нигера, вместо того чтобы отпустить Базума, начали подготовку к возможному вторжению, закрыв в стране воздушное пространство. Они также пригрозили убить президента Базума в случае интервенции, сообщал Associated Press со ссылкой на источники среди западных дипломатов.

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По данным источников The Wall Street Journal, интервенцию решили отложить, так как странам сообщества не хватило времени на подготовку к ней. Также против военного вмешательства выступили соседние с Нигером Мали и Буркина-Фасо, где военные также захватили власть. Кроме того, как рассказал источник RFI, знакомый с ситуацией, выступила за переговоры с мятежниками и Республика Того.

13 августа лидер мятежников Чиани сообщил о готовности вести переговоры с ЭКОВАС для мирного урегулирования ситуации.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун еще 6 августа выступил против военного вмешательства ЭКОВАС в Нигер. Он заявил, что ультиматум, который выдвинули страны сообщества, является угрозой и в сторону Алжира. Теббун отметил, что проблемы должны решаться мирным путем, и выразил готовность помочь в этом.

В российском МИДе и в Кремле отмечали, что вмешательство в дела Нигера в сложившейся ситуации будет контрпродуктивным и бесполезным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва выступает «за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней».

Теги
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