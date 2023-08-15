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Переворот в Нигере ,  
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Глава Мали позвонил Путину из-за Нигера

Глава переходного правительства Мали позвонил Путину
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Переворот в Нигере
Ассими Гоита
Ассими Гоита (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС / Reuters)

Президент переходного периода Мали Ассими Гойта позвонил президенту России Владимиру Путину. В частности, они обсудили вопрос урегулирования ситуации в Нигере, сообщили в Кремле.

Этой теме в разговоре лидеры уделили «особое внимание». «В частности, подчеркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении Кремля.

Также Гойта и Путин обсудили дальнейшее развитие дружественных двусторонних отношений. Эти темы были подняты «в продолжение российско-малийских переговоров на высшем уровне», которые проходили 29 июля в Петербурге.

Путин и Гойта встречались в рамках саммита Россия — Африка в конце июля в Петербурге. Россия выделит $2 млн на закупку продовольствия для Мали по линии ООН, заявлял Путин на встрече с Гойтой. Российский лидер заявил также о планах Москвы развивать торгово-инвестиционное сотрудничество со страной.

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Теги
Мали Россия Владимир Путин телефонный разговор
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