Шольц назвал условие вступления Украины в ЕС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:36
Совет директоров «Самолета» рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год Инвестиции, 11:31
Минтранс разработал правила запуска беспилотников над городами Политика, 11:30
Риелторы зафиксировали нетипично высокий для мая спрос на жилье в Москве Недвижимость, 11:26
От отравления алкоголем в Ульяновской области скончались 21 человек Общество, 11:25
Как зарабатывать на кешбэк-программах банков — опыт Flowwow Pro, 11:22
Бумаги Банка «Санкт-Петербург» взлетели на Мосбирже почти на 40% Инвестиции, 11:17
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Пять человек погибли в результате разрушения Каховской ГЭС Политика, 11:14
«Яндекс» добился отмены решения о делистинге на NASDAQ Финансы, 11:09
Юристы Binance нашли способ отстранить главу SEC от судебного дела Крипто, 11:07
АвтоВАЗ объявил о начале продаж Lada Vesta NG Авто, 11:03
В Госдепе увидели возврат России к прежним объемам импорта чипов Политика, 11:03
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:00
Астана заявила об отсутствии поручения банкам отклонять платежи в рублях Политика, 10:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц назвал условие вступления Украины в ЕС

Канцлер Германии Шольц: Украина сможет войти в ЕС, когда будет соответствовать критериям
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Украина входит в европейскую семью, но стать членом Евросоюза она сможет, когда будет соответствовать критериям приема. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Corriere della Sera.

«Украина входит в европейскую семью. Мы полны решимости поддерживать страну в процессе вступления в ЕС. Всем очевидно, что прием в Евросоюз возможен только после соответствия всем критериям», — отметил он.

Шольц добавил, что ЕС также нужно выполнить ряд задач, чтобы принять новых членов. Он не уточнил, о каких задачах идет речь. Ранее канцлер говорил, что очередная волна расширения ЕС должна сопровождаться изменением принципов принятия решений: вместо общего консенсуса решения нужно принимать большинством.

По словам немецкого канцлера, сейчас европейским странам необходимо приложить усилия, чтобы помочь Украине и достичь «справедливого мира», а в послевоенное время — взять обязательства по повышению безопасности страны.

В конце мая Шольц заявил, что Украина вступит в Евросоюз после окончания военных действий на ее территории. «Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский союз в качестве полноправного члена», — заверил он.

В Конституции Украины с 2019 года официально закреплено стремление страны в ЕС. В конце февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в ЕС. В июне прошлого года Еврокомиссия предоставила Украине статус кандидата на членство в альянсе.

Читайте на РБК Pro
Мошенничество персонала в компаниях: основные схемы
Солярий не поможет: шесть мифов о витамине D
«Почему так поздно в джуны?» Что ответить на некорректный вопрос эйчара
От Solaris к электрокарам: как Hyundai превратилась в конкурента Tesla

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не возражала против членства Украины в ЕС, но выступала против «военного освоения украинской территории». В то же время его представитель Дмитрий Песков говорил, что вопрос требует повышенного внимания на фоне дискуссий об «усилении оборонной составляющей ЕС».

До начала конфликта Шольц говорил, что вступление Украины в ЕС может занять годы, однако после начала спецоперации он назвал ее среди стран, которые необходимо принять в Евросоюз.

Теги
Персоны
Олаф Шольц Германия ЕС Украина
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
Материалы по теме
Шольц предрек вступление Украины в ЕС после завершения конфликта
Политика
Шольц выступил против «холодного мира» на Украине
Политика
Шольц заявил о «стремлении к лучшему миру» по итогам саммита G7
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter