Шольц назвал условие вступления Украины в ЕС

Олаф Шольц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Украина входит в европейскую семью, но стать членом Евросоюза она сможет, когда будет соответствовать критериям приема. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Corriere della Sera.

«Украина входит в европейскую семью. Мы полны решимости поддерживать страну в процессе вступления в ЕС. Всем очевидно, что прием в Евросоюз возможен только после соответствия всем критериям», — отметил он.

Шольц добавил, что ЕС также нужно выполнить ряд задач, чтобы принять новых членов. Он не уточнил, о каких задачах идет речь. Ранее канцлер говорил, что очередная волна расширения ЕС должна сопровождаться изменением принципов принятия решений: вместо общего консенсуса решения нужно принимать большинством.

По словам немецкого канцлера, сейчас европейским странам необходимо приложить усилия, чтобы помочь Украине и достичь «справедливого мира», а в послевоенное время — взять обязательства по повышению безопасности страны.

В конце мая Шольц заявил, что Украина вступит в Евросоюз после окончания военных действий на ее территории. «Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский союз в качестве полноправного члена», — заверил он.

В Конституции Украины с 2019 года официально закреплено стремление страны в ЕС. В конце февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в ЕС. В июне прошлого года Еврокомиссия предоставила Украине статус кандидата на членство в альянсе.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не возражала против членства Украины в ЕС, но выступала против «военного освоения украинской территории». В то же время его представитель Дмитрий Песков говорил, что вопрос требует повышенного внимания на фоне дискуссий об «усилении оборонной составляющей ЕС».

До начала конфликта Шольц говорил, что вступление Украины в ЕС может занять годы, однако после начала спецоперации он назвал ее среди стран, которые необходимо принять в Евросоюз.