Саркози счел правильным решение Макрона общаться с Путиным

Экс-президент Франции сравнил отказ Украины от переговоров с «опасным прыжком в неизвестность», хотя и понимает, что украинскому президенту Зеленскому «сложно разговаривать с Путиным»

Эммануэль Макрон и Николя Саркози (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Бывший президент Франции Николя Саркози согласился с нынешним французским лидером Эммануэлем Макроном в необходимости поддерживать контакт с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Le Journal du Dimanche.

«Президент Макрон совершенно прав, что хочет поддерживать контакт с Владимиром Путиным», — сказал Саркози, отвечая на вопрос, следует ли Парижу продолжать переговоры с Путиным.

Саркози задался вопросом, можно ли вообще прекратить боевые действия, не контактируя с участниками конфликта.

«Слова имеют значение, и нужно быть осторожным в их использовании. Когда мы говорим, что не будем разговаривать с Россией, пока Путин у власти, это равносильно требованию смены режима в Москве», — считает он.

Саркози сравнил подобную позицию с «опасным прыжком в неизвестность», хотя и понимает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому «сложно разговаривать с Путиным».

После присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. В Кремле заявили, что Москва с начала военных действий на Украине выступала за достижение выдвинутых ею условий путем мирных переговоров, но для них нужны две стороны. «Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. После отставки, в 2015 году, он основал оппозиционную партию «Республиканцы», в которую вошла его прежняя партия «Союз за народное движение». В 2016 году он ушел и с этого поста.

Летом 2020 года во Франции вышли мемуары экс-президента «Время бурь», в которых он, в частности, рассказал о знакомстве с Путиным и «маневре с шоколадкой». По его словам, впервые он увиделся с российским президентом лично на саммите «Большой восьмерки» летом 2007 года в Германии. Там угощали шоколадом. В какой-то момент, по его словам, «сложилась забавная ситуация»: когда остался лишь один кусочек и они оба потянулись к нему. «Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, решив, что здесь не может быть проигравших. В итоге мы оставили в покое последний кусочек и отодвинули тарелку», — вспоминал бывший французский лидер в мемуарах. До этого, говоря о будущем ЕС, он предлагал создать союз из ЕС, России и Турции, чтобы решать вопросы «от Атлантики до Байкала».

С начала военных действий на Украине Макрон и Путин созванивались более десяти раз. В середине октября он пообещал продолжить контакты с российским коллегой.