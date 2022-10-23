Саркози усомнился в полномочиях Еврокомиссии по закупкам оружия
Европейская комиссия и ее руководство не располагает компетенциями для решения вопросов о закупках оружия, заявил в интервью изданию Le Journal du dimanche бывший президент Франции Николя Саркози (занимал этот пост в 2007–2012 годах).
«Европейская комиссия является прежде всего административным органом. Я до сих пор не понял, на основании какой статьи европейских договоров госпожа [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен может обосновать свою компетенцию в вопросах закупок оружия и внешней политики», — сказал он.
Через несколько дней после начала спецоперации на Украине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС впервые профинансирует «закупку и доставку оружия и другого оборудования в страну, подвергшуюся нападению». Позднее о конкретных поставках вооружения Киеву сообщали отдельные государства ЕС, в том числе Франция, Германия, Польша, страны Балтии и другие.
По мнению Саркози, в ситуации вокруг конфликта России и Украины нужно учитывать сложность региона, его «запутанную историю» и «глубокую нестабильность, царившую там после распада Советского Союза». «Драма, разворачивающаяся в этом регионе мира, является делом, за которое главную ответственность должны взять на себя европейцы», — считает экс-президент.
Саркози считает, что Россия и Европа «обречены» на мирные и добрососедские отношения. «Если мы добились франко-германского примирения, мы сможем примирить Европу и Россию. Франция должна взять на себя инициативу в этом кризисе», — сказал он.
Саркози считает правильным решением французского президента Эмманюэля Макрона сохранять контакт с президентом России Владимиром Путиным. «Когда мы говорим, что не будем разговаривать с Россией, пока Путин у власти, это равносильно требованию смены режима в Москве. Я считаю это опасным прыжком в неизвестность, даже если можно понять, что украинскому президенту сложно разговаривать с Путиным», — считает экс-президент Франции.
Макрон не раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным после начала российской спецоперации на Украине. В середине октября он заявил, что готов при необходимости продолжать переговоры с ним. Украинский президент Владимир Зеленский в октябре утвердил решение об отказе переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.