Саркози счел иллюзорным возвращение Крыма Украине

Большинство жителей Крыма считают себя русскими, уверен экс-президент Франции. По мнению Саркози, Украина должна остаться нейтральной страной в качестве «моста» между Россией и Европой

Село Рыбачье, Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Стремление Украины вернуть Крым иллюзорно, так как большинство жителей полуострова считают себя русскими, заявил бывший президент Франции Николя Саркози (занимал этот пост с 2007 по 2012 год) в интервью Le Figaro в преддверии выхода своей новой книги Le Temps des combats, его слова приводит TF1.

«Аннексия Крыма в 2014 году была явным нарушением международного права. Но применительно к этой территории, которая до 1954 года была русской и где большинство населения всегда чувствовало себя русским, я считаю, что любой возврат к прошлому иллюзорен», — сказал он.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и страны Запада не признали его результаты, Киев считает территорию оккупированной. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе полуострова закрыт.

По его словам, дипломатия — «единственное средство для нахождения приемлемого решения» по Украине. «Без компромисса ничего не получится, и мы рискуем тем, что в любой момент все пойдет наперекосяк. Эта пороховая бочка может иметь ужасные последствия», — отметил Саркози.

Экс-президент также указал, что европейские интересы не совпадают с американскими. «Мы не можем придерживаться странной идеи «вести войну, не ведя ее», — пояснил он.

Саркози считает, что Украина как «мост между Европой и Россией» должна оставаться нейтральной страной.

Кроме того, он выразил опасения по поводу того, что ситуация на Украине в будущем может стать «неуправляемой». «За несколько месяцев мы вернулись более чем на 30 лет назад. И я боюсь, что худшее еще впереди», — предупредил Саркози. Среди вероятных причин эскалации он назвал военную помощь Киеву со стороны западных союзников, в том числе Франции. Бывший глава государства поддержал нынешнего французского лидера Эмманюэля Макрона в его желании сохранить диалог с Москвой. «Обязанность президента Франции — держать открытым путь для диалога с Россией», — отметил Саркози (цитата по BFMTV).

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев собирается вернуть Крым в ходе контрнаступления. В ответ на слова украинского лидера заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предлагал три варианта ответа. Среди них — «акты возмездия» против ключевых фигур украинского руководства и «массовое уничтожение личного состава» украинской армии во время ее контрнаступления.

Москва не раз предупреждала, что за атакой на полуостров последует жесткая реакция. В Кремле исключали возможность возвращения Крыма Украине, так как это «неотъемлемая часть» России. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что условий для этого «не существует и не может существовать».