Минобороны сообщило об уничтожении более 20 позиций ВСУ под Урожайным

Передовые подразделения, артиллерия и авиация российской группировки войск «Восток» уничтожили более 20 боевых позиций украинских военных под Урожайным в ДНР. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Российские военные пресекли выдвижение шести групп пехоты противника. В ходе боя уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортер ВСУ.

Село Урожайное находится в Волновахском районе Донецкой народной республики на времевском направлении. Оно получило свое название по имени Времевского выступа — небольшой территории на возвышенности под контролем российских войск на стыке Запорожской области и ДНР.

На купянском направлении в течение для группировка российских войск «Запад» отразила пять атак украинских военных, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, противник потерял до взвода пехоты.

Российское Минобороны с начала августа отчитывается об успехах на купянском направлении. В частности, 9 августа ведомство сообщило об отражении шести атак ВСУ в районе поселка Новоселовское в ЛНР и урочища Маньковка в Харьковской области, а также нанесении удара по украинским военным в районе сел Синьковка и Кисловка в Харьковской области.

10 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российским войскам остались «считаные километры» до Купянска и что линия фронта для масштабного наступления на Харьков «в ближайшее время выровняется».

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов Купянского района. Исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич призвал жителей «ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины». По его данным, эвакуация затронет более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей. 13 августа Синебугов отчитался, что из Купянского района вывезли более 200 человек.