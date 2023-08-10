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Власти Купянского района объявили эвакуацию 37 населенных пунктов

Канашевич объявил обязательную эвакуацию из населенных пунктов Купянского района
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские власти объявили обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области. Минобороны России с начала августа сообщает об успехах в наступлении на купянском направлении
Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава районной военной администрации Андрей Канашевич объявил обязательную эвакуацию в 37 населенных пунктах Купянского района Харьковской области.

«Объявить на <...> территориях населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий, <...> проведения обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — цитирует документ районная администрация в телеграм-канале.

Украинские власти будут эвакуировать жителей 27 населенных пунктов из Дворечанского муниципалитета, пяти из Кондрашевского, трех из Купянского и еще двух из Куриловского муниципалитетов.

Накануне Канашевич попросил жителей Купянского района «ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины».

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов допускал проведение обязательной эвакуации населения с принудительной эвакуацией детей. Предварительно, мера может затронуть более 11 тыс. человек, включая 600 детей.

Минобороны России с начала августа сообщает об успехах российских военных на купянском направлении в Харьковской области. Так, 3 августа штурмовые отряды группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные позиции у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области. Через несколько дней были захвачены семь опорных пунктов и девять наблюдательных постов ВСУ в этом районе.

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7 августа в ведомстве отчитались, что за предшествующие трое суток российские войска продвинулись на 11 км по фронту и более чем на 3 км вглубь обороны ВСУ.

Купянск расположен в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. Россия утратила контроль над городом в сентябре прошлого года, когда Минобороны объявило о решении перегруппировать войска в районе Балаклеи и Изюма.

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Украина Харьковская область эвакуация
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