Украинские власти объявили обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области. Минобороны России с начала августа сообщает об успехах в наступлении на купянском направлении

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Глава районной военной администрации Андрей Канашевич объявил обязательную эвакуацию в 37 населенных пунктах Купянского района Харьковской области.

«Объявить на <...> территориях населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий, <...> проведения обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — цитирует документ районная администрация в телеграм-канале.

Украинские власти будут эвакуировать жителей 27 населенных пунктов из Дворечанского муниципалитета, пяти из Кондрашевского, трех из Купянского и еще двух из Куриловского муниципалитетов.

Накануне Канашевич попросил жителей Купянского района «ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины».

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов допускал проведение обязательной эвакуации населения с принудительной эвакуацией детей. Предварительно, мера может затронуть более 11 тыс. человек, включая 600 детей.

Минобороны России с начала августа сообщает об успехах российских военных на купянском направлении в Харьковской области. Так, 3 августа штурмовые отряды группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные позиции у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области. Через несколько дней были захвачены семь опорных пунктов и девять наблюдательных постов ВСУ в этом районе.

7 августа в ведомстве отчитались, что за предшествующие трое суток российские войска продвинулись на 11 км по фронту и более чем на 3 км вглубь обороны ВСУ.

Купянск расположен в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. Россия утратила контроль над городом в сентябре прошлого года, когда Минобороны объявило о решении перегруппировать войска в районе Балаклеи и Изюма.