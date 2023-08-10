ВГА Харькова: российским войскам осталось несколько километров до Купянска

В ВГА Харькова заявили о нескольких километрах до подхода к Купянску

Фото: Александр Река / ТАСС

Российским войскам осталось преодолеть несколько километров до Купянска, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев Live».

«Уже считаные километры. <...> Занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции. На их контратаках они получают отпор, наши военные занимают их позиции», — рассказал Ганчев (цитата по ТАСС).

По словам главы ВГА, линия фронта для масштабного наступления на Харьков «в ближайшее время выровняется».

Купянск — районный центр и один из крупнейших населенных пунктов региона — расположен в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. В нем находится крупный железнодорожный узел. Россия утратила контроль над Купянском в сентябре, когда Минобороны объявило о решении перегруппировать войска в районе Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для выполнения «заявленных целей специальной военной операции».

Российское Министерство обороны с начала августа сообщает об успехах российских военных на купянском направлении в Харьковской области.

10 августа глава военной администрации Купянского района Андрей Канашевич объявил обязательную эвакуацию в 37 населенных пунктах.

9 августа Канашевич просил жителей Купянского района «ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины».

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов допускал проведение обязательной эвакуации населения с принудительной эвакуацией детей. Предварительно, мера может затронуть более 11 тыс. человек, включая 600 детей.