Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ навести переправу под Урожайным

Фото: Александр Река / ТАСС

Подразделения российской группировки войск «Восток» уничтожили понтонную переправу, которую пытались навести украинские военнослужащие в районе поселка Урожайное (ДНР) через реку Мокрые Ялы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, видеозапись с его заявлением опубликована в телеграм-канале Минобороны.

«Западнее Урожайного пресечена попытка вооруженных сил Украины навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены», — сказал Чехов.

Кроме того, российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск в районе села Макаровка и наблюдательный пункт ВСУ к северу от Приютного (Запорожская область), продолжил начальник пресс-центра.

Украинские силы пытаются атаковать в направлении Урожайного и села Старомайорское, однако несут потери в живой силе и технике, добавил Чехов.

Село Урожайное находится в Волновахском районе Донецкой народной республики на времевском направлении. Оно получило свое название по имени Времевского выступа — небольшой территории на возвышенности под контролем российских войск на стыке Запорожской области и ДНР.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов называл ситуацию в окрестностях Урожайного «тяжелой и тревожной». Украинским военным удалось закрепиться на севере села спустя две недели тяжелых боев, заявил он 13 августа.

При этом Рогов писал, что украинские войска потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов», а также несколько единиц бронетехники. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села, говорил он.

Целью украинских военных Рогов назвал взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров».

О закреплении ВСУ на севере Урожайного 10 августа сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин. Однако после ударов российских сил, по его словам, украинские военные понесли потери и отступили.

На следующий день он заявил, что украинские силы продолжили попытки закрепиться в этом селе, но все их атаки были отбиты российскими войсками. «Были какие-то моменты, что противнику удалось на окраинах Урожайного <...> начать закрепляться, но артиллерия и авиация Вооруженных сил России уничтожили противника», — заявлял он.