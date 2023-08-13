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Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ навести переправу под Урожайным

Минобороны: российские силы сорвали попытку ВСУ навести понтонную переправу под Урожайным
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Подразделения российской группировки войск «Восток» уничтожили понтонную переправу, которую пытались навести украинские военнослужащие в районе поселка Урожайное (ДНР) через реку Мокрые Ялы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, видеозапись с его заявлением опубликована в телеграм-канале Минобороны.

«Западнее Урожайного пресечена попытка вооруженных сил Украины навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены», — сказал Чехов.

Кроме того, российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск в районе села Макаровка и наблюдательный пункт ВСУ к северу от Приютного (Запорожская область), продолжил начальник пресс-центра.

Украинские силы пытаются атаковать в направлении Урожайного и села Старомайорское, однако несут потери в живой силе и технике, добавил Чехов.

Село Урожайное находится в Волновахском районе Донецкой народной республики на времевском направлении. Оно получило свое название по имени Времевского выступа — небольшой территории на возвышенности под контролем российских войск на стыке Запорожской области и ДНР.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов называл ситуацию в окрестностях Урожайного «тяжелой и тревожной». Украинским военным удалось закрепиться на севере села спустя две недели тяжелых боев, заявил он 13 августа.

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При этом Рогов писал, что украинские войска потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов», а также несколько единиц бронетехники. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села, говорил он.

Целью украинских военных Рогов назвал взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров».

О закреплении ВСУ на севере Урожайного 10 августа сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин. Однако после ударов российских сил, по его словам, украинские военные понесли потери и отступили.

На следующий день он заявил, что украинские силы продолжили попытки закрепиться в этом селе, но все их атаки были отбиты российскими войсками. «Были какие-то моменты, что противнику удалось на окраинах Урожайного <...> начать закрепляться, но артиллерия и авиация Вооруженных сил России уничтожили противника», — заявлял он.

Теги
Минобороны ДНР ВСУ Украина переправа
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