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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны: российские военные отразили шесть атак на купянском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные продолжают наступать на купянском направлении, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

«На купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», — заявили в ведомстве.

Российские подразделения отразили шесть атак ВСУ в районе поселка Новоселовское в ЛНР и урочища Маньковка в Харьковской области, а также нанесли удар по украинским военным в районе сел Синьковка и Кисловка в Харьковской области.

За сутки противник потерял до 75 человек и лишился двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, заявили в Минобороны.

3 августа ведомство сообщило, что штурмовые отряды группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные позиции на купянском направлении у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Через несколько дней Минобороны отчиталось о захвате семи опорных пунктов ВСУ в этом районе. Российские военные, утверждают в ведомстве, за трое суток продвинулись по фронту на 11 км.

Минобороны сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении
Минобороны сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

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Теги
Минобороны Купянск ЛНР Харьковская область наступление
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