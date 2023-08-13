Глава харьковской администрации Синегубов: из Купянского района вывезли более 200 человек

Украинские власти эвакуировали из Купянского района более 200 человек

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские власти вывезли из Купянского района Харьковской области 204 человека после начала массовой эвакуации, из них — 111 за последние сутки. Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов.

Среди эвакуированных из района 71 ребенок и четыре человека с инвалидностью, уточнил он.

9 августа исполняющий обязанности главы военной администрации Купянского района Андрей Канашевич призвал жителей «ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины». Синегубов тогда уточнил, что, предварительно, эвакуация затронет более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей.

На следующий день власти объявили обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов этого района. Речь шла о жителях 27 населенных пунктов из Дворечанского муниципалитета, пяти из Кондрашевского, трех из Купянского и еще двух из Куриловского.

Российское Минобороны с начала августа отчитывается об успехах на купянском направлении. 10 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российским войскам остались «считаные километры» до Купянска и что линия фронта для масштабного наступления на Харьков «в ближайшее время выровняется».

Утром 13 августа начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские штурмовые группы захватили два опорных пункта вооруженных сил Украины (ВСУ) близ села Ольшана на купянском направлении. Село расположено в Двуречанском районе, откуда украинские власти эвакуируют население.