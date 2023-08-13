branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Великобритания предупредила туристов о возросшей угрозе терактов в Швеции Политика, 17:36
Синоптик предупредил о «температурном взрыве» в Центральной России Общество, 17:25
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 17:25
Движение по Крымскому мосту вновь временно перекрыли Политика, 16:58
«Динамо» победило «Балтику» благодаря дебютному голу Бессмертного Спорт, 16:56
Украинские власти эвакуировали из Купянского района более 200 человек Политика, 16:52
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 16:45
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Трамп оценил шансы обойти Байдена на выборах Политика, 16:37
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Политика, 16:25
На станции «Луна-25» включили первые научные приборы Технологии и медиа, 16:03
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Три человека пострадали при обстреле приграничного села в Курской области Политика, 15:57
«Реал» потерял второго игрока за неделю из-за разрыва «крестов» Спорт, 15:54
«Калашников» показал короткоствольный автомат АК-19 под патрон НАТО Политика, 15:39
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинские власти эвакуировали из Купянского района более 200 человек

Глава харьковской администрации Синегубов: из Купянского района вывезли более 200 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские власти вывезли из Купянского района Харьковской области 204 человека после начала массовой эвакуации, из них — 111 за последние сутки. Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов.

Среди эвакуированных из района 71 ребенок и четыре человека с инвалидностью, уточнил он.

9 августа исполняющий обязанности главы военной администрации Купянского района Андрей Канашевич призвал жителей «ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины». Синегубов тогда уточнил, что, предварительно, эвакуация затронет более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей.

На следующий день власти объявили обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов этого района. Речь шла о жителях 27 населенных пунктов из Дворечанского муниципалитета, пяти из Кондрашевского, трех из Купянского и еще двух из Куриловского.

Российское Минобороны с начала августа отчитывается об успехах на купянском направлении. 10 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российским войскам остались «считаные километры» до Купянска и что линия фронта для масштабного наступления на Харьков «в ближайшее время выровняется».

Утром 13 августа начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские штурмовые группы захватили два опорных пункта вооруженных сил Украины (ВСУ) близ села Ольшана на купянском направлении. Село расположено в Двуречанском районе, откуда украинские власти эвакуируют население.

Читайте на РБК Pro
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
«Лента» планирует рост выручки до 1 трлн руб. Чего ждать инвесторам
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию

Украинские власти эвакуировали из Купянского района более 200 человек
Украинские власти эвакуировали из Купянского района более 200 человек

Теги
Харьковская область Украина эвакуация
Материалы по теме
Российские военные захватили два пункта ВСУ на купянском направлении
Политика
Из Купянского района начали эвакуировать людей
Политика
Минобороны сообщило о продолжении наступления в районе Купянска
Политика