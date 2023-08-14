Посол США посетила в СИЗО обвиняемого Москвой в шпионаже журналиста WSJ

Линн Трейси (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Посол США в России Линн Трейси посетила в СИЗО журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого Москва обвиняет в шпионаже. Об этом сообщила газета.

Дипломат посетила Гершковича 14 августа, уточняет издание. Это был ее третий визит к нему с момента ареста. В прошлый раз Трейси навещала журналиста 3 июля. Первый ее визит состоялся в апреле.

«Посол Трейси сообщила, что Эван [Гершкович] по-прежнему выглядит здоровым и остается сильным, несмотря на обстоятельства», — приводит газета выдержку из заявления американского посольства в Москве.

Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста он жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. Его задержали 30 марта в Екатеринбурге и обвинили в шпионаже. ФСБ полагает, что журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Позже арест продлили до 30 августа. Сейчас журналист находится в СИЗО Лефортово.

Президент США Байден призывал отпустить Гершковича. The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес своего журналиста и также призвала немедленно освободить его.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в конце июля, что Вашингтон продолжает работать с Москвой по вопросу обмена заключенными. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков, в свою очередь, подтвердил, что канал по вопросам обмена заключенными между Россией и США сохраняется.

В мае телеканал CNN писал со ссылкой на источники, что администрация США рассматривает возможность ослабления санкций в отношении ФСБ в качестве меры, способствующей обмену заключенными с Россией. По данным источников телеканала, США хотят добиться освобождения Гершковича и другого американца Пола Уилана (в 2020 году был приговорен к 16 годам колонии по статье о шпионаже). Рябков после этого заявил, что Москва принципиально не обсуждает вопросы санкционной политики США.