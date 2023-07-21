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Блинкен заявил о продолжающейся работе по обмену заключенными с Россией

Госсекретарь Блинкен: США продолжают работу по обмену заключенными с Россией
США продолжают работать по вопросу обмена заключенными с Россией, несмотря на разногласия, заявил Блинкен. Замглавы МИДа России Рябков сказал, что этот канал сохраняется, но контактов в последнее время не было
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Jabin Botsford / Getty Images)

США продолжают работать с Россией по вопросу обмена заключенными, несмотря на разногласия, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен на Аспенском форуме по безопасности. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о ситуации с Полом Уиланом и журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, арестованными в России.

Блинкен отметил, что один из аспектов взаимодействия США как с Россией, так и с другими странами, в отношениях с которыми у Вашингтона «фундаментальные противоречия и разногласия», — это наличие возможности «работать в целях возвращения американцев домой», несмотря на эти разногласия.

«Мы продолжаем заниматься этим вне зависимости от всего остального. И мы продолжим делать это. <...> Мы постоянно изучаем, что может потребоваться, что нужно задействовать, чтобы добиться нужного нам результата. Но я не буду вдаваться в детали», — сказал госсекретарь США.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков, в свою очередь, подтвердил, что канал по вопросам обмена заключенными между Россией и США сохраняется. «Мне неизвестно о каких-то контактах последнего времени на этот счет, но канал сохраняется, и в надлежащее время эти контакты будут продолжены», — добавил он (цитата по ТАСС).

О том, что канал для обсуждения обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном сохраняется, ранее говорили и в Белом доме, и в Кремле. В начале мая Блинкен говорил, что контакты сохраняются, но они нерегулярны. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что из Вашингтона поступают звонки помощнику президента Юрию Ушакову с требованием отпустить Уилана и Гершковича.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК («Шпионаж»). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Свою вину Уилан не признал. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам строгого режима. Президент США Джо Байден обещал добиваться освобождения Пола Уилана.

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Эвана Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. Его обвинили в шпионаже. По утверждению ФСБ, Гершкович по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Позже арест продлили до конца августа. Байден призывал отпустить Гершковича.

12 мая CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон рассматривает ослабление санкций против ФСБ в качестве меры, способствующей обмену заключенными с Россией. По данным источников телеканала, США хотят добиться освобождения Гершковича и Уилана. Рябков после этого заявил, что Россия принципиально не обсуждает вопросы санкционной политики США.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Энтони Блинкен обмен заключенными США Пол Уилан Эван Гершкович Сергей Рябков
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