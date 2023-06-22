Мосгорсуд оставил американского журналиста Гершковича под арестом

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Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Апелляционная инстанция оставила без изменений постановление Лефортовского районного суда от 23 мая: журналист останется под стражей минимум до 30 августа.

Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет он жил в Москве, освещал события в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ.

Журналиста задержали в Екатеринбурге 30 марта. Его обвиняют по ст. 276 УК (шпионаж). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что сотрудника американского издания «взяли с поличным». По версии ФСБ, Гершкович по заданию Соединенных Штатов собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Президент США Джо Байден требовал отпустить Гершковича. The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес репортера своего московского бюро и тоже призвала немедленно его освободить.