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Посол США посетила арестованного журналиста Гершковича в московском СИЗО
Посол США сообщила, что посетила задержанного журналиста WSJ Эвана Гершковича в СИЗО
Линн Трейси
Посол США Линн Трейси посетила арестованного в Москве журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово, говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
«Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко», — сообщила дипмиссия от лица Трейси.
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