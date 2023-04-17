Посол США посетила арестованного журналиста Гершковича в московском СИЗО

Линн Трейси (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Посол США Линн Трейси посетила арестованного в Москве журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово, говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

«Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко», — сообщила дипмиссия от лица Трейси.

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