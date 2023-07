В США сообщили о переговорах с Россией по поводу обмена Гершковича

Журналиста WSJ Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже в конце марта. В Белом доме сообщили, что ведут переговоры с Россией по поводу обмена заключенными, в том числе Гершковича

Эван Гершкович (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, в том числе журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пишет The New York Times со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, дискуссии по вопросу обмена заключенными с Россией продолжаются, однако обсуждения еще не привели к «четкому пути к разрешению проблемы». Он призывал к осторожности в обсуждении этого вопроса, чтобы «не подавать ложных надежд».

Ранее на этой неделе о том, что у России сохраняются контакты по обмену заключенными с США, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал уточнять возможность проведения обменов с Вашингтоном в ближайшее время.

Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет он жил в Москве, освещал события в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ.

Журналиста задержали в Екатеринбурге 30 марта. Его обвиняют по ст. 276 УК (шпионаж). Песков утверждал, что сотрудника американского издания «взяли с поличным». По версии ФСБ, Гершкович по заданию Соединенных Штатов собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Президент США Джо Байден требовал отпустить Гершковича. The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес репортера своего московского бюро и тоже призвала немедленно его освободить.

12 мая CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США рассматривает ослабление санкций против ФСБ в качестве меры, способствующей обмену заключенными с Россией. По данным источников телеканала, США хотят добиться освобождения Гершковича и Пола Уилана (в 2020 году был приговорен к 16 годам колонии по статье о шпионаже). Замглавы МИД России Сергей Рябков после этого заявил, что Россия принципиально не обсуждает вопросы санкционной политики США.